Oyuncuların dikkatini bir bakışta çeken GameSir G7 SE, Xbox ve PC kullanıcıları için çığır açan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Özellikle drift sorununa karşı sunduğu çözümlerle dikkat çeken bu denetleyici, oyunculara benzersiz bir performans sunma iddiasını taşıyor. İncelememizde, GameSir G7 SE’nin sunduğu tüm özellikleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

GameSir G7 SE neler sunuyor?

GameSir G7 SE, dünyanın ilk resmi lisanslı Xbox denetleyicisi olarak önemli bir unvana sahip. 1.000Hz tepki süresi ile olağanüstü bir performans sunan bu denetleyici, Anti-Stick Drift başparmak çubukları ile dikkat çekiyor. Hall Effect joystick’leri olarak bilinen bu çubuklar, geleneksel potansiyometre joystick’lerinden farklı olarak sürtünme yaratabilecek herhangi bir malzeme içermiyor. Bu sayede, joystick’in merkezi konumuna döndüğünde sürüklenme yaşanmıyor.

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GameSir G7 SE’nin tasarımı, estetik ve ergonomi açısından kullanıcıları hemen etkileyen özellikler taşıyor. Sadece 221 gram ağırlığında olan bu denetleyici, beyaz renkte olup, analog çubukları çevreleyen deniz mavisi renkli halkalarla süslenmiş. Üst kısımda pürüzsüz mat bir yüzey bulunurken, alt kısımda dokulu bir kavrama yer alıyor. Bu tasarım, uzun oyun seansları sırasında ellerin kaymasını önleyerek güvenli bir tutuş sağlıyor.

GameSir G7 SE’nin tetikleyicileri hassas bir şekilde ayarlanmış olup, son derece duyarlı ve basıldığında tatmin edici bir dokunsal his veriyor. Benzer şekilde, tampon düğmeleri de pürüzsüz geri bildirim sunuyor ve ana A, B, X ve Y düğmeleri orijinal Xbox denetleyicileri ile büyük benzerlik gösteriyor. Başlat ve menü düğmelerinin yerleşimi, hafifçe yükseltilmiş Xbox düğmesinin her iki tarafında konumlanmış olup, paylaş düğmesi hemen altında bulunuyor. Bu düğme yerleşimi, kullanıcıların alışkanlıklarını bozmadan kolayca adapte olmalarını sağlıyor.

GameSir G7 SE, ekstra işlevsellik sunan M düğmesi ile donatılmış. Bu düğme, yön pedi (D-pad) ile sağ joystick arasında yer alıyor ve geri düğmesi atamaları gibi ek işlevlere erişim sağlıyor. D-pad’in tasarımı, Xbox 360’ın yuvarlak dairesinden farklı olarak, dört ana yönlü çapraz bir yapıya sahip. Bu düzen, köşegenlere basmanın getirdiği belirsizliği ortadan kaldırarak oyun performansını artırıyor.

Kontrolcü, 3,5 mm’lik bir ses jakı ve özel bir mikrofon sessiz düğmesi ile donatılmış. Bu özellikler, kullanıcıların oyun sırasında ses seviyesini ve parti sohbeti karışımlarını ayarlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, GameSir G7 SE’nin manyetik ön paneli kolayca çıkarılabiliyor ve değiştirilebiliyor. Bu, kullanıcıların kendi özel kabuklarını boyamaları için harika bir fırsat sunuyor. İkincil kasa, elektroniklere zarar verme endişesi olmadan tüm düğmeleri temizlemeyi kolaylaştırıyor.

Denetleyicinin alt tarafında bulunan iki arka düğme, hızlı bırakma mandalları ile donatılmış olup, kullanıcıların oyun tarzlarını çeşitli oyunlarda özelleştirmelerine olanak tanıyor. Bu düğmeler, Xbox Elite Series 2 gibi premium denetleyicilerde bulunan özelliklerle benzerlik gösteriyor. PC kullanıcıları, düğme eşlemelerini GameSir Nexus yazılımı aracılığıyla özelleştirebiliyor. Bu yazılım, üç ek profil ve bir varsayılan profil depolama imkanı sunuyor ve kullanıcılar arasında geçiş yapmak son derece kolay.

GameSir G7 SE, performans açısından üstün bir deneyim sunuyor. Özellikle Ride 5 gibi oyunlarda son derece sorunsuz bir oyun deneyimi sağlıyor ve düğmelerin tepkisi mükemmel. Dört rumble motoru, her basışta ve bükülmede tatmin edici bir dokunsal geri bildirim sunuyor. Bu denetleyici, üçüncü şahıs rol yapma oyunlarında (RPG) ve dövüş oyunlarında da üstün performans sergiliyor. Street Fighter 6’da Ryu’nun Shinku Hadouken gibi karmaşık özel hareketlerini analog çubukla gerçekleştirmek çok daha kolay hale geliyor. Elden Ring gibi oyunlarda ise yeniden eşleştirilebilir geri düğmeler, kaçma gibi aksiyonları daha erişilebilir kılıyor.

GameSir G7 SE, sunduğu yüksek performans ve oyun odaklı özelliklerle dikkat çekiyor. Hall Effect joystick’leri ve Anti-Stick Drift teknolojisi, bu denetleyiciyi rakiplerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Estetik tasarımı, ergonomik yapısı ve geniş kişiselleştirme seçenekleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Elite Series 2 gibi daha pahalı denetleyicilerle kıyaslandığında, GameSir G7 SE’nin sunduğu performans ve özellikler, uygun fiyatıyla da dikkat çekici bir yatırım olduğunu kanıtlıyor.