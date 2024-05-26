Kontrolcü tarafında farklı firmalar Xbox’ın kolundan ilham alıp daha özelleştirilebilir ve daha konforlu kollar sunmaya devam ediyor. Biz de bu kolları fırsat buldukça inceliyoruz. Bu seferki konuğumuz ise BigBig Won firmasının çok ses getiren BigBig Won Rainbow 2 Pro modeli oluyor. RGB sevenleri bir bakışta kendine aşık edebilecek bir yapıda olan BigBig Won Rainbow 2 Pro, sunduğu ekstra özellikler ile de oyunda üstünlük kurmanızı sağlıyor.

Klavye ve mouse kombinasyonunu PC’de bıraktıracak kadar iyi olan BigBig Won Rainbow 2 Pro, mobil ve PC uygulaması sayesinde de kolayca özelleştirilebiliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kontrolcüye derinlemesine bir bakış atalım.

İçindekiler BigBig Won Rainbow 2 Pro inceleme

BigBig Won Rainbow 2 Pro inceleme

BigBig Won’un yeni gözdesi BigBig Won Rainbow 2 Pro zengin bir kutu içeriğine sahip. Paketleme konusunda üst düzey bir iş çıkaran BigBig Won, kutu içerisinde koyduğu aksesuarlar ile premium bir kalite vadediyor. BigBig Won Rainbow 2 Pro’nun kutu içeriğinde 4 ekstra joystick, ekstra dairesel D-pad, 2.4 GHz USB alıcı ve RGB’li şarj dock’u yer alıyor.

Bu içerik, oyunculara geniş bir özelleştirme imkanı sunarak, farklı oyun tarzlarına uygun bir deneyim vaat ediyor. BigBig Won Rainbow 2 Pro’nun tasarımında maliyeti düşük tutarken yenilikçi özellikler sunmayı başarmış. Şarj edilebilir yapısı sayesinde, ağır pillerden kurtulup hafif ve taşınabilir bir denetleyici elde ediyorsunuz. USB-C şarj kablosu ile şarj edilebilir olmasının yanı sıra, ek olarak alınabilen şarj yuvası, RGB tabanıyla şık bir şarj çözümü sunuyor.

Denetleyicinin saplarının etrafındaki lastik sargılar, konforu ve tutuşu artırırken, tetikleyiciler ve joystick’ler de premium bir his sağlıyor. Ancak, arka düğmelerin küçük ve kısa olması, uzun süreli kullanımda rahatsızlık yaratabilir.

Rainbow 2 Pro’nun düğme düzeni standart olsa da, 3.5 mm kulaklık jakının üzerindeki alan yeniden eşleme için kullanılıyor. Bu, bazı oyuncular için sessiz düğmesinin olmaması hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak, bu düzenleme maliyeti düşürmek adına yapılan bir tercih gibi görünüyor.

Denetleyiciyle birlikte gelen ekstra parçalar, özelleştirme seçeneklerini artırıyor. Dört ekstra joystick, farklı yükseklik seçenekleri sunarken, dairesel D-pad, klasik ve modern oyun kontrolü arasında seçim yapma imkanı sağlıyor. Ancak, parça değiştirme talimatlarının yetersiz olması kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Rainbow 2 Pro, performans ve bağlantı açısından genellikle olumlu bir deneyim sunuyor. RGB aydınlatmasının bazı renklerde doğruluk göstermemesi, küçük bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Girdi hassasiyeti ve tepki süresi, uygun fiyatlı Hall etkisi sensörleri sayesinde oldukça başarılı.

Denetleyicinin bağlantı stabilitesi, özellikle Switch ile kullanımda öne çıkıyor. PC ve mobil cihazlarla da sorunsuz bir bağlantı sağlarken, mobil uygulamanın bazı cihazlarda bağlantı sorunları yaşatması bir dezavantaj olarak dikkat çekiyor. Bu sorunlar uygulama aracılığıyla çözülebilse de, kullanıcıların bu konuda biraz sabırlı olması gerekebilir.

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Rainbow 2 Pro’nun dijital özelleştirmesi, mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Uygulama, denetleyici üzerinde kapsamlı ayarlar yapma imkanı sunarken, bazen bağlantı sorunları yaşatabiliyor. Bu sorunlar, kullanıcıların uygulamaya erişimini ve özelleştirme seçeneklerini kısıtlayabilir. Ancak, uygulama üzerinden yapılan özelleştirmeler, yeni oyuncular için bile anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş.

Denetleyicinin pil ömrü yaklaşık 15 saat olarak belirtilmiş. Gerçek kullanımda bu süreyi doğrulamak zor olsa da, birlikte verilen şarj yuvası hızlı bir şarj imkanı sunuyor. Pil göstergesi olmaması, oyuncular için bir dezavantaj olabilir. Ancak, 15 saatlik oyun süresi ve hızlı şarj imkanı, bu eksikliği telafi edebilir.

BigBig Won, Rainbow 2 Pro ile bütçe dostu oyunculara kaliteli bir alternatif sunuyor. Özelleştirilebilir parçaları, rahat tutuşu ve geniş bağlantı seçenekleri ile dikkat çeken denetleyici, küçük eksikliklerine rağmen genel olarak olumlu bir deneyim sunuyor. Özellikle Nintendo Pro Denetleyicisinden daha uygun fiyatlı olması, Rainbow 2 Pro’yu cazip bir seçenek haline getiriyor.

Sonuç olarak, Rainbow 2 Pro, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bir denetleyici arayan oyuncular için oldukça iyi bir seçenek diyebiliriz. Geliştirilmiş konforu, kapsamlı özelleştirme imkanları ve sağlam performansı ile BigBig Won’un bu ürünü, oyun dünyasında dikkate değer bir yer edinmeye aday.