Game of Thrones’un yedinci season ilk bölümü 16 Temmuz tarihinde yayınlanacak. Bu dizinin alışkın olduğumuz başlama mevsiminden baya geç bir tarih. HBO dün dizinin yedinci sezon posterini yayınlamıştı.

Altıncı sezon ile beraber dizi finale doğru ilerlemeye başladı. Daenerys Targaryen sonunda Westeros’a doğru yol almaya başladı. Cersei Lannister ise Demir Taht’ın başına geçti. Arya Stark aile peşinde koştururken Jon Snow ise Kuzeyin Kralı ilan edildi. Ak yürüyenler ise yakında gelmek üzere. Yani büyük savaş için herşey şekilleniyor. HBO dizinin yayın tarihi ile beraber bir de küçük tanıtım videosu paylaştı.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017