HBO, garip bir Facebook canlı yayın etkinliği ile beraber Game of Thrones’un yedinci sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu.

Game of Thrones’un yedinci season ilk bölümü 16 Temmuz tarihinde yayınlanacak. Bu dizinin alışkın olduğumuz başlama mevsiminden baya geç bir tarih. HBO dün dizinin yedinci sezon posterini yayınlamıştı.

Altıncı sezon ile beraber dizi finale doğru ilerlemeye başladı. Daenerys Targaryen sonunda Westeros’a doğru yol almaya başladı. Cersei Lannister ise Demir Taht’ın başına geçti. Arya Stark aile peşinde koştururken Jon Snow ise Kuzeyin Kralı ilan edildi. Ak yürüyenler ise yakında gelmek üzere. Yani büyük savaş için herşey şekilleniyor. HBO dizinin yayın tarihi ile beraber bir de küçük tanıtım videosu paylaştı.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

Yeni sezon alışkın olduğumuz gibi 10 yerine 7 bölümden oluşacak. Serinin yaratıcısı David Benioff geçen sene yaptığı açıklamada dizinin finaline yaklaşık 15 bölüm kaldığını belirtmişti. Yani son sekiz bölümde dizi bitmeden önce bol bol kan ve vahşet görecek gibiyiz.