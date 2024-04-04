Samsung, katlanabilir telefon pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. X’te (Twitter) bilgi kaynağı Kro’nun (@kro_roe) ima ettiği gibi, şirketin Galaxy Z Flip FE ve Galaxy Z Fold FE gibi daha uygun fiyatlı modelleri piyasaya sürebileceği spekülasyonları yayılıyor.

Bu iddialar, daha önceki raporların ardından ortaya çıktı. Bu raporlar, Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6’nın bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Tipster’ın paylaştığı ekran görüntülerine göre, Samsung’un Fan Edition markası altında bütçe dostu katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı görülüyor.

Sızan görüntüler, “Galaxy Z Fold FE” ve “Galaxy Z Flip FE” adlı iki iddia edilen modeli gösteriyor. Flip FE, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve muhtemelen Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti gibi özellikler sunuyor gibi görünüyor.

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Ancak, Galaxy Z Fold FE’nin bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Sızan bilgilere göre, telefonun Exynos 2200 veya Exynos 2400 yongası yerine, “2” ile başlayan, muhtemelen var olmayan Exynos 2300 ile başlayan bir Exynos SoC ile donatılmış olabileceği belirtiliyor.

Bu fan sürümlerinden sadece birinin piyasaya sürüleceğini iddia eden sızıntı yapana ek olarak, başka bir sızıntıcı olan Anthony (@TheGalox_), her iki modelin de Exynos modellerini, muhtemelen Exynos 2200’ü içerebileceğini öne sürüyor.

Samsung, FE katlanabilir ürünleri piyasaya sürerse, çevre birimleri ve malzemelerle ilgili stratejik kararlar alarak fiyatları daha uygun hale getirebilir. Örneğin, S-Pen kalemi desteğinden vazgeçmek, bellek ve depolama seçeneklerini azaltmak ve daha ucuz malzemeler kullanmak, üretim maliyetlerini düşürebilir.

Bu strateji, üst seviye Snapdragon 8 serisi yerine Snapdragon 7 serisi yonga setlerinin kullanılmasını içerebilir. Performanstan ödün verilse de, maliyet tasarrufu sağlamak için mantıklı olabilir.

Ekran görüntülerine temkinli yaklaşmak önemli olsa da, bunlar Samsung’un potansiyel Fan Edition katlanabilir telefonlarına ilişkin ilk ipuçları değil. Ancak, bu sızıntılara güvenmek yerine resmi onay beklemek akıllıca olacaktır.

Muhtemelen Paris’te gerçekleşecek olan Samsung Unpacked etkinliği 2024, Galaxy Z Fold 6 serisinin Temmuz ayı başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu etkinlik ayrıca Galaxy Z FE katlanabilir telefon planlarına ışık tutarken, sızıntılar ve söylentiler beklentiyi artırıyor.