Samsung, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliği yaparak, Galaxy Watch kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme olan Galaxy Time saat yüzlerini tanıttı. Bu yeni saat kadranları, kullanıcılara Dünya’nın yanı sıra güneş sistemindeki diğer gezegenlerin gerçek zamanlı saatlerini de gösterme imkanı sunuyor. Samsung bu Galaksi işini çok ciddiye aldı.

İçindekiler Samsung Galaxy Watch Kullanıcıları İçin Galaxy Time Saat Kadranları Yayınlandı

Samsung Galaxy Watch Kullanıcıları İçin Galaxy Time Saat Kadranları Yayınlandı

Galaxy Time saat kadranı, WearOS destekli Samsung akıllı saatlerinde kullanılabiliyor. Bu, Galaxy Watch Series 4 ve sonraki modeller de dahil olmak üzere tüm Samsung akıllı saatlerinde kullanılabileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar, Google Play Store’dan kolayca bu saat yüzü uygulamasını indirebilirler.

Samsung Almanya tarafından yapılan duyuruya göre, Galaxy Time saat kadranları 31 Mart itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu, ancak kullanılabilirlik kullanıcıların bölgelerine göre değişebilir. Büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde bu özellik tüm dünya genelinde kullanılabilecek.

Galaxy Time, sekiz farklı saat kadranıyla her gezegen için özel bir zamanı kullanıcılara sunuyor. Her gezegenin kendine özgü bir saat sistemi olduğu için zaman farklı faktörlere bağlı olarak değişiyor. Samsung, Avrupa Uzay Ajansı ile yaptığı işbirliği sayesinde bu saat kadranlarında kullanılan zaman verilerinin kalitesini sağlıyor.

Yeni saat kadranı sadece zamanı değil, aynı zamanda her gezegenin Güneş’e ve Dünya’ya olan uzaklığını, uydularının sayısını, gerçek zamanlı konumlarını ve ilgili mevsim gibi diğer yararlı bilgileri de sağlıyor. Bu veriler, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanıyor ve Berlin merkezli bir marka ajansı olan Metadesign tarafından tasarlanan saat yüzleriyle kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Galaxy Watch saat kadranı uygulaması, kullanıcılarına sadece zamanı göstermekle kalmayıp, güneş sistemindeki diğer gezegenlerin dinamiklerini ve uzay bilimini de keşfetme fırsatı sunuyor. Samsung’un bu yenilikçi hamlesi, akıllı saat teknolojisinin sınırlarını genişletiyor ve kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni saat kadranları nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!