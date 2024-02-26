Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için geri sayım başladı. Samsung’un Temmuz 2024’te düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği heyecanla bekleniyor, çünkü bu etkinlikte markanın bir dizi yeni ürünü duyurması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, TheGalox gibi bilinen ihbarcılara göre, mevcut ürün gruplarının yeni nesil modellerinin yanı sıra tamamen yeni cihazlar da tanıtacak.

Etkinlikte öne çıkması beklenen ürünler arasında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 bulunuyor. Ancak bunlarla sınırlı kalmayacak, zira Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch 7 serilerinin de tanıtılması bekleniyor.

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Özellikle dikkat çeken duyurulardan biri de Galaxy Ring adlı giyilebilir cihazın olacak. Daha önce Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu cihazın artık resmiyet kazanması bekleniyor. Ayrıca, TheGalox’un raporuna göre, Samsung’un yeni bir hizmetini de duyurması muhtemel.

Ancak, bazı tahminlere göre, etkinlik sırasında Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy XR kulaklık gibi ürünlerin tanıtılması da mümkün olabilir. Ancak, Galaxy XR kulaklığının lansmanıyla ilgili belirsizlikler var. Önceki söylentilere rağmen, Samsung’un Apple Vision Pro’ya yanıt olarak bu kulaklığı duyurup duyurmayacağı belirsizliğini koruyor.