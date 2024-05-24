Samsung, bu yılın en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri olan Galaxy Unpacked’i 10 Temmuz’da Paris’te gerçekleştirmeyi planlıyor. Kore medyasına göre, etkinlikte Galaxy Z Fold 6, Z Flip6 ve yenilikçi Galaxy Ring’in tanıtılması bekleniyor. Mart ayında Paris’te yapılacak lansman söylentileri yayılmıştı, ancak şimdi kesin tarih belli oldu.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 10 Temmuz’da geliyor

Samsung‘un Paris’i seçme kararı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi ortağı olması ve Paris Yaz Olimpiyatları’nın açılışından iki hafta önce bu etkinliği düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Bu stratejik seçim, markanın global görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip6’nın lansmanı, önceki yıllarda Ağustos ayında yapılan etkinliklere kıyasla bir ay öne çekilerek Temmuz ayında gerçekleşecek. Bu, Samsung’un üretim programındaki hızlanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Galaxy Z Fold 6 modeli, önceki modelden daha ince olacak şekilde tasarlandı. Giriş seviyesi modelde ise kalem desteği kaldırılarak daha ince ve maliyet açısından daha uygun bir cihaz sunulması hedefleniyor. Son söylentilere göre, her iki model de Snapdragon 8 Gen 3 SoC kullanacak. Bu, Galaxy S24 serisinde ‘For Galaxy’ markası kullanılmadan, daha geniş bir alıcı kitlesini hedefleme stratejisiyle uyumlu.

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Ayrıca, 2024’ün sonlarına doğru daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE modellerinin Snapdragon 7s Gen 2 veya Exynos 2200 çipsetleriyle piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de var. Bu, Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki çeşitliliği artırma çabasını gösteriyor.

Galaxy Unpacked etkinliğinde en çok merak edilen tanıtımlardan biri de Galaxy Ring olacak. Samsung, bu akıllı yüzüğü MWC 2024’te sergiledikten sonra, Temmuz ayında yapılacak etkinlikte daha fazla detay ve fiyatlandırma bilgisi paylaşmayı planlıyor.

Galaxy Ring, kullanıcıların sağlık verilerini gün boyunca ve gece boyunca sorunsuz bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyacak. Bu cihaz, Samsung’un dijital sağlıklı yaşam platformuna yönelik geniş vizyonuyla uyumlu. Şirket, bu ürünle kullanıcıların sağlıklarıyla ilgili içgörülere kolayca erişebileceğini vurguluyor.

Samsung’un bu yılki stratejik adımları, mobil cihaz pazarındaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Paris’te düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği, markanın inovasyon gücünü ve küresel pazarda liderliğini pekiştirme amacını taşıyor. Katlanabilir telefon segmentindeki yenilikler ve sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler, Samsung’un tüketici ihtiyaçlarına ne kadar hızlı yanıt verebildiğini gösteriyor.

10 Temmuz’da Paris’te gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratacak. Samsung’un tanıtacağı Galaxy Z Fold6, Z Flip6 ve Galaxy Ring, yenilikçi tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek. Bu etkinlik, Samsung’un küresel pazarda pozisyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacak. Tüm gözler, bu etkinlikte yapılacak duyurulara ve Samsung’un mobil teknoloji dünyasındaki geleceğine çevrilmiş durumda.