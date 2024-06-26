Samsung, merakla beklenen bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştireceğini resmi olarak duyurdu. Etkinliğin davetiyelerinde, özellikle katlanabilir Galaxy Z serisi ve yapay zeka (AI) teknolojilerine vurgu yapılıyor. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’nın yanında Samsung bu etkinlikte yeni ürünlerini de tanıtacak.

Samsung, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, yeni Galaxy AI’nin gücünü tanıtacağını belirtti. Şirketin açıklaması şöyle: “Galaxy AI’nın bir sonraki sınırı geliyor. Artık en yeni Galaxy Z serisine ve tüm Galaxy ekosistemine aşılanan Galaxy AI’nin gücünü keşfetmeye hazırlanın. Mobil yapay zekanın yeni bir aşamasına girerken olasılıklar dünyasına hazır olun.”

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 nasıl olacak?

Galaxy Z serisi, bu yıl bir ay erken tanıtılacak ve etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6’nın tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6, önceki versiyona göre daha ince olacak şekilde tasarlandı ve kalem desteği olmadan daha düşük maliyetle sunulacak. Galaxy Z Flip 6 ise Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile donatılacak olan bu model, Galaxy S24 serisinde kullanılan ‘For Galaxy’ markası olmadan piyasaya sürülecek.

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Ayrıca, yılın sonlarına doğru daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE modellerinin Snapdragon 7s Gen 2 veya Exynos 2200 işlemcileriyle piyasaya çıkacağı yönünde söylentiler bulunuyor.

Galaxy Watch 7 Ultra özellikleri belli oldu

Bu yıl ilk kez tanıtılacak olan Galaxy Watch 7 Ultra, geleneksel dairesel kadrandan farklı olarak eksantrik kare şeklinde bir dış çerçeveye sahip olacak.

Galaxy Watch 7 Ultra: 1,5 inçlik büyük ekran ve benzersiz işlevler sunan üçüncü bir dairesel düğme ile dikkat çekiyor. Saatin arka tarafında, Galaxy Watch 6 Classic’ten farklı olarak dairesel bir sensör dizisi bulunuyor.

Galaxy Buds 3: Gelişmiş Ses Deneyimi

Samsung’un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3, AirPod’ları andıran bir tasarıma sahip olacak. Galaxy Buds 3; tek sürücü, Aktif Gürültü Engelleme, IP57 toz ve suya dayanıklılık derecesi ve 24 saatlik pil ömrü gibi özelliklerle gelecek.

Samsung Galaxy Ring geliyor

Samsung, geçtiğimiz yıl MWC 2024’te tanıttığı Galaxy Ring’i Temmuz ayında yapılacak Unpacked etkinliğinde detaylandıracak. Bu akıllı yüzük, kullanıcıların sağlıklarıyla ilgili içgörülere ve anlayışlara gündüz ve gece boyunca sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlayacak. Samsung, bu cihazın bağlantılı bir dijital sağlıklı yaşam platformuna yönelik daha geniş vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.

Galaxy Unpacked etkinliği, 10 Temmuz 2024 tarihinde Paris’te düzenlenecek ve Samsung’un resmi YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak