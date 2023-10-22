Samsung birkaç hafta önce Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i piyasaya sürdü. Katlanabilir akıllı telefonlarını halihazırda satan marka şimdi de Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Ice Universe kaynaklı bilgiye göre Galaxy Z Fold 6, Galazy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5’den daha kötü bir kameraya sahip olacak. Telefonun önceki nesillerden daha ince olacağını da biliyoruz. Katlanabilir akıllı telefon ile ilgili elimizde çok bir bilgi yok.

Don't expect much change in Galaxy Z Fold6. At least we can be sure of the camera. It is the same as Fold4 and Fold5, that's for sure. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 19, 2023

Önceki Nesil: Galaxy Z Fold 5 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Galaxy Z Flip 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.