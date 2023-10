Samsung birkaç hafta önce Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i piyasaya sürdü. Katlanabilir akıllı telefonlarını halihazırda satan marka şimdi de Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Ice Universe kaynaklı bilgiye göre Galaxy Z Fold 6, Galazy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5’den daha kötü bir kameraya sahip olacak. Telefonun önceki nesillerden daha ince olacağını da biliyoruz. Katlanabilir akıllı telefon ile ilgili elimizde çok bir bilgi yok.

Don't expect much change in Galaxy Z Fold6. At least we can be sure of the camera. It is the same as Fold4 and Fold5, that's for sure.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 19, 2023