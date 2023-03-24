Samsung şu sıralar en son amiral gemisi olan Galaxy S23 serisiyle gündemde ancak firmanın bir sonraki katlanabilir amiral gemilerine dair söylentiler şimdiden gündemi işgal etmeye başladı. Yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 5 ile ilgili son raporlar, Samsung’un önceki nesildeki en büyük eleştiri konularından biri olan boşluksuz katlanma konusunu kökten çözdüğünü gösteriyor!

Galaxy Z Fold 5 Rakiplerine Malzeme Vermeyecek!

Boşluksuz katlanma konusu, görünüşten ziyade cihazın katlandığı vakit kalınlığını etkiliyordu. Katlanabilir telefon pazarının tartışmasız lideri olan Samsung, bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmış ve bir türlü boşluksuz katlanabilir ekrana sahip geniş ekranlı bir katlanabilir telefon piyasaya sürülememişti.

Son gelen haberler, Galaxy Z Fold 5’in yeni menteşe tasarımı sayesinde bu sorunu kökten çözeceğini gösteriyor. Katlanabilir telefon pazarına sürekli yeni oyuncular dahil oluyor ve pazara yeni giren markaların neredeyse tamamı lansmanlarında Samsung’un menteşe yapısına göndermede bulunarak kendi cihazlarının çok daha iyi ve dayanıklı bir menteşeye sahip olduğunu iddia ediyor.

Boşluksuz katlanma konusu da rakip firmaların diline dolanan bir konu olmuş durumda. Pazardaki her oyuncu ekranın boşluksuz katlanabildiğinden bahsediyor. Galaxy Z Fold 5’ten paylaşılan en yeni render görselleri firmanın artık rakiplerine bu konuda malzeme vermeyeceğini gösteriyor.

Yeni menteşe tasarımının, daha az görünür bir katlanma çizgisi elde edilmesinin yanında cihazın boşluksuz bir şekilde katlanmasına ve bu sayede daha ince görünmesine ve taşınmasının kolaylaşmasına yardım edeceğini söyleyebiliriz.

Samsung Display, CES 2023’te hem içe hem de dışa katlanabilen bir telefon göstererek yeni menteşe tasarımının sınırlarını ortaya koymuştu. Firmanın bu gösterimi, Galaxy Z Fold 5’in hem içe hem de dışa katlanabilir bir ekrana sahip olabileceği iddialarını da beraberinde getirmişti.

Katlanabilir telefon pazarının standartlarını belirleyen isim olarak Samsung’un bu yılki duyurusu oldukça önemli. Zira şimdiden diğer birçok üreticinin Samsung’un ayak izlerini takip edeceğini ve kendilerine Samsung’u en büyük rakip olarak göreceklerini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un Galaxy Z Fold 5 modelindeki yeni menteşe tasarımı beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!