Samsung, uzun bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirketin yeni cihazlarını Ağustos ayında teknoloji severler ile buluşturması bekleniyor. Düzenlenecek lansmana henüz aylar varken ortaya çıkan sızıntılar, yeni telefonlar hakkında birçok bilgiyi gün yüzüne çıkarıyor.

Bugün dev firmaya olan yakınlığı ile bilinen Ice Universe isimli güvenilir kaynak, yaklaşan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 hakkında ilk bilgileri takipçileriyle paylaştı. Yayınlanan bilgiler önceden telefonlar hakkında öne sürülen iddiaların birçoğunu unutturdu.

İçindekiler Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 Özellikleri

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 Özellikleri

Kaynağın sunduğu rapora göre, Galaxy Z Fold 5 ve Flip, damla çentik, yeni bir menteşe teknolojisi ve yeni üst düzey bir ekran ile gelecek. Bununla beraber her iki cihaz da IPX8 derecelisi ile suya dayanıklı olacak.

İlk olarak, Galaxy Z Flip 5, eski model Flip 4’e göre içe katlanabilir ekranın etrafında daha ince çerçevelere sahip olacak. Söz konusu raporlar telefon ekranı hakkında şaşırtıcı bir iddiayı da beraberinde getiriyor. İddialara göre yeni Z Flip, iki adet kapaklı ekrana ev sahipliği yaparak bir ilke imza atacak. Bu ekranlar ile yaklaşık 3,4 inç ölçülerinde neredeyse kare şeklinde bir tasarıma sahip olacağını söylenen cihaz oldukça ilginç bir deneyim sunabilir.

Raporlara göre, mevcut kapaklı ekranlardan bir tanesi cihazın saat, pil durumu ve AR emojileri gibi bilgileri gösterebilecek ve küçük bir boyuta sahip olacak. Öte yandan diğer kapak panelinin, daha büyük ve harici ekran bildirimlerini göstermek ve widget’lara erişim sağlamak amacı ile kullanılacak.

Flip 5’in kardeşi Galaxy Z Fold 5’e gelecek olursak, telefon selefi Galaxy Z Fold 4’ten yalnızca 0,2 mm daha ince olacak. Yine Z Fold 4 gibi 6,2 inçlik bir dış ekrana sahip olacak. Telefonlarda kullanılan menteşenin yenilenmesi nedeniyle iki ekran arasındaki boşluğun eski modellere göre daha az olacak. Bir diğer değişim ise ağırlık tarafında olacak. Eski Z Fold 4 yaklaşık 263 gram ağırlığındayken, Z Fold 5’in 254 gram civarında olması muhtemel gözüküyor.

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Performans boyutunda her iki canavarın da Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıması bekleniyor. Raporlar ayrıca, telefonların kamera kurulumu hakkında da bilgi veriyor. Galaxy S23 Plus’ta bulunan kamera kurulumunun (50 megapiksel ana kamera + 12 megapiksel ultra geniş kamera + 10 megapiksel telefoto lens) yeni telefonlarda da bulunabilir.