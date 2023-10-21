Samsung, Galaxy Z Flip 4 ve Z Flip 5 serilerinin ardından, şimdi de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için One UI 6.0 Beta güncellemesini sunuyor. Nihayet sıra Güney Kore’deki Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 sahiplerine Android 14 güncellemesinin kapılarını açmaya geldi. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 One UI 6 beta güncellemesi ile önemli yeniliklere kavuştu!

Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 için One UI 6.0 Beta Geldi!

Eğer bir Galaxy Z Fold 3 veya Z Flip 3 kullanıcısıysanız ve Android 14 tabanlı beta sürümünü denemek istiyorsanız, Samsung Members uygulaması üzerinden betalara kaydolmanız gerekiyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra, yeni beta sürümünü indirip yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleme bölümüne giderek 3GB boyuta sahip olan güncellemeyi alabilirsiniz.

One UI 6 güncellemesi, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Kamera widget’ları da bu güncelleme ile gözden geçirildi ve daha kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapmayı kolaylaştırıyor. Aynı anda birden fazla görevle uğraşan kullanıcılar için ise açılır pencereler artık daha kullanışlı bir şekilde çalışıyor ve iki elle sürükle-bırak özelliği, özellikle Galaxy Fold kullanıcıları için işleri basitleştiriyor.

One UI 6, kullanıcılara görsel olarak da çarpıcı yeni özellikler sunuyor. Yeniden tasarlanmış Hızlı Ayarlar paneli, güncellenmiş bir Kamera uygulaması, modern sistem yazı tipi, geliştirilmiş emoji, daha zengin özelleştirme seçenekleri gibi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Samsung kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme olacağa benziyor.

One UI 6 güncellemesi, kullanıcı deneyimini de geliştirmeyi hedefliyor. Galeri uygulaması, yapay zeka destekli özelliklerle güçlendirilerek kullanıcıların fotoğraflarını daha iyi düzenlemelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Samsung Studio adlı yeni bir video düzenleme uygulaması, kullanıcılara videolarına metin, çıkartma ve müzik eklemelerini sağlıyor.

One UI 6 beta sürümü, bir aydan uzun bir süredir kullanılabilir durumda. Daha önce Galaxy S23 serisi ve bazı A serisi cihazlar gibi Galaxy serileri, Android 14’ün genel iyileştirmelerini getiren bu beta sürümüne dahil edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy M23 5G ve Galaxy A52s modelleri One UI beta programına girdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni beta nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!