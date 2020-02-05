Haber
Wikipedia’dan sonra, Imgur erişim engeli de kaldırıldı!
2015 yılından bu yana ülkemizde erişimi engellenen imgur.com, bugün itibariyle ulaşılabilir durumda. Çevrimiçi görsel paylaşım platformu, ilk olarak 2015 yılında erişim engeliyle karşılaşmıştı, akabinde 2017 yılında Sağlık Bakanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin aldığı kararla günümüze kadar erişim engeli devam etmekteydi.
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Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak tarafından erişim engelinin kaldırılmasıyla ilgili bir itiraz davası açılmıştı ve dava halen sürmekte, bugün itibariyle erişebildiğimiz imgur.com’un, erişim kısıtlamasının kalkmasında bu davanın etkili olduğu söylenmekte. Konuyla ilgili henüz resmi yada yazılı bir açıklama bulunmamakta ve geçici bir durum olmadığını umuyoruz.
Kullanıcılar kısıtlama esnasında çeşitli DNS adresleri ve imgur’un kendi bünyesinde barındırdığı 0imgur.com uzantısı ile platforma giriş sağlayabiliyordu. Bugünden itibaren bu tarz yöntemlere gerek kalmadan platform tamamen erişilebilir durumda.
Wikipedia erişim kısıtlaması da kaldırılmıştı!
Wikipedia’da neredeyse üç yıla yakın bir süre zarfında ülkemizde erişime kapalı durumdaydı, geçtiğimiz ay Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla çok konuşulan bu kısıtlama da hak ihlali sayılarak kaldırılmıştı. Ülkemizde halen bir çok servis erişim kısıtlaması almış durumda, bu servislerin de ilerleyen günlerde açılıp açılamayacakları merak konusu.
Apple
Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!
Apple, yazılım çözümlerine hem mobil taraftan hem de bilgisayar üzerinden erişim imkanı sunuyor. Fakat Apple cihazlardaki erişim kolaylığını maalesef ki Android safında göremiyoruz.
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Apple, Android tarafında iCloud verilerine ulaşmak isteyen kullanıcılarına senelerdir azap çektiriyordu. Herhangi bir mobil panel erişimi sunmayan şirket, en sonundan mobil tarafta bir düzenlemeye giderek özel bir sayfa hazırladı.
Dikey şekilde hazırlanan sayfada Fotoğraflar, Hatırlatıcılar, Notlar ve iPhone’u Bul olmak üzere dört ikon bulunuyor. Fakat bunların dışında iCloud’a kaydedilebilen Elektronik Mail, Kişiler, Takvim, iCloud Drive ve iWork suite seçenekleri burada mevcut değil.
Özellikle iOS’tan Android’e geçen kullanıcılara büyük dert yaratan, kişi aktarma derdine hala bir çözüm bulunmadı. News Landed’ın ilk olarak yazıya döktüğü haberde, Notlar panelinde hatalar bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca, sadece bu kısıma notlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Telefondan kaydettiğiniz notlar bu kısımda gözükmüyor.
Uygulama kısmında da da toplam yedekleme oranlarını görebileceğiniz bir panel gözüküyor. 2020 yılında, böyle bir sistemin aktif edileceği bilgisi hiçbir yerde daha önce gösterilmemişti.
Kullanıcılar isterlerse iCloud’un yeni mobil servisine Chrome tarayıcı üzerinden ulaşabilirler. Hatta, telefonlarının ana ekranlarına da bu siteyi koyabilirler.
Fakat belirtmekte fayda görüyorum. iCloud’un var olan hantallığı mobil tarafta da sürmeye devam ediyor. Sitenin açılması biraz zaman alabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
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Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Telefon satış sayıları 2019 yılında nasıl şekillendi?
Telefon satış sayıları 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi merak edilen konular arasında yerini aldı. Bizler de siz değerli okuyucularımız için grafiklerle destekleyerek bu sorunun ve daha fazlasının cevabını bu yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.
Telefonlara olan ilgi azalıyor mu?
Telefon satış sayıları 2019 yılının her çeyreğinde artış göstermesine rağmen toplamda 2015 yılının dahi altında kaldı. 2018 yılına kıyasla da %1,1 azalarak 368 milyon seviyesinde gerçekleşti. Huawei 4. çeyrekte 3.çeyrek seviyesinde tutunamazken , henüz çözülemeyen Çin-ABD ticaret savaşı ve Wuhan coronovirüsü (2019 nCov) gibi mevzular düşünüldüğünde, Huawei’nin arzu ettiği yükselişin 2020’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi destekleyen telefonları beklemesi de etkili oldu. Sonuç olarak dış sebeplerin de etkin olduğu bir durgunluğun varlığı gözükse de, neredeyse 1,4 milyara yakın cihazın her yıl tüketildiği bu piyasaya ilginin azaldığını söylemek elbette doğru gözükmüyor.
Apple toparlanıyor mu?
Apple önceki yıllarda olduğu gibi yılın son çeyreğinde belirgin bir toparlanma gösterdi. 2019’un ilk yarısında 70 milyon satışa ulaşabilen Apple, sadece son çeyrekte ise 74 milyonu zorladı. Fakat son çeyrekteki bu atağına rağmen toplamda Samsung ve Huawei’nin gerisinde kaldı.
IPhone 11 serisi iyi bir grafik yakalarken özellikle XR gelişmekte olan piyasalarda oldukça popüler oldu. Bu durum Apple tarafının fiyat odaklı yeni bir model çıkaracağı fikrini kuvvetlendirdi. Fakat Apple tarafının toparlandığını söyleyebilmek için 2020 verilerini bekleyip karar vermek daha doğru gözüküyor.
Samsung liderliğini sürdürecek mi?
Samsung’un 3. çeyrekte bir zirve yaşadığı bilindiğinden son çeyrekte Apple tarafından geçilmesi çok da sürpriz olarak görülmemeli. Yeni yılın ilk çeyreğinde Galaxy lansmanı yapacak olan Samsung A serisinin uygun fiyatlı bir 5G versiyonunun çıkarılacağı söylentisini de gerçekleştirse 2020 yılının ilk yarısını da kendi açısından olumlu geçirebilir.
Huawei’nin yükselişi durdu mu?
Huawei 3. Çeyrekte agresif bir şekilde dünya çapındaki stoklarını doldurduktan sonra, buna bağlı olarak beklenen 4. Çeyrek düşüşünü yaşadı. Çin’deki başat rolünü koruyan Huawei amiral gemisi telefonu Mate 30 ailesinin Google hizmetlerinden yararlanamaması nedeniyle Çin dışında olumsuz etkilendi.
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Xiaomi ve OPPO devleri zorlayabilecek mi?
4.çeyrekte Apple gibi Xiaomi ve Oppo da başarı gösterdi. Özellikle bu firmaların Hindistan operasyonları bu başarıya önemli katkı sağladı. Çinli Xiaomi’nin birinci pazarı iki çeyrek üst üste Hindistan oldu. Fakat yine de bu bölgelerde Huawei kadar bir ağa sahip olmaması ve RealMe’den doğan rekabet ileride Xiaomi’yi zorlayabilir.
Oppo son çeyrekte ilk kez sevkiyatının yarısından fazlasını yurt dışına yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya’da büyümeyi sürdürdü. Fakat fiyatlandırma politikasının farklılığı nedeniyle Oppo’nun agresif bir yükseliş yapması beklenmiyor.
Son olarak 2019 yılı toplam telefon sevkiyatı sayılarını vermek gerekirse;
Samsung 295 milyon, Huawei 240.6 milyon, Apple 190.6 milyon, Xiaomi 122,4 milyon, Oppo 114.4 milyon ve diğer markalar 407.7 milyon olarak gerçekleşti.
*Değerler IDC raporlarından derlenmiştir.