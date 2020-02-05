Wikipedia’dan sonra, Imgur erişim engeli de kaldırıldı!

2015 yılından bu yana ülkemizde erişimi engellenen imgur.com, bugün itibariyle ulaşılabilir durumda. Çevrimiçi görsel paylaşım platformu, ilk olarak 2015 yılında erişim engeliyle karşılaşmıştı, akabinde 2017 yılında Sağlık Bakanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin aldığı kararla günümüze kadar erişim engeli devam etmekteydi.

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Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak tarafından erişim engelinin kaldırılmasıyla ilgili bir itiraz davası açılmıştı ve dava halen sürmekte, bugün itibariyle erişebildiğimiz imgur.com’un, erişim kısıtlamasının kalkmasında bu davanın etkili olduğu söylenmekte. Konuyla ilgili henüz resmi yada yazılı bir açıklama bulunmamakta ve geçici bir durum olmadığını umuyoruz.

Kullanıcılar kısıtlama esnasında çeşitli DNS adresleri ve imgur’un kendi bünyesinde barındırdığı 0imgur.com uzantısı ile platforma giriş sağlayabiliyordu. Bugünden itibaren bu tarz yöntemlere gerek kalmadan platform tamamen erişilebilir durumda.

Wikipedia erişim kısıtlaması da kaldırılmıştı!

Wikipedia’da neredeyse üç yıla yakın bir süre zarfında ülkemizde erişime kapalı durumdaydı, geçtiğimiz ay Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla çok konuşulan bu kısıtlama da hak ihlali sayılarak kaldırılmıştı. Ülkemizde halen bir çok servis erişim kısıtlaması almış durumda, bu servislerin de ilerleyen günlerde açılıp açılamayacakları merak konusu.