Son sızıntılara göre, Galaxy Z Flip 7 FE fiyatı ortaya çıktı. Samsung’un yeni modeli uygun fiyatı ile dikkat çekecek. Bu yeni modelin, fiyat-performans dengesini gözeterek daha fazla kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Peki Samsung Z Flip 7 FE fiyatı ne kadar?

Galaxy Z Flip 7 FE fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Z Flip 7 FE fiyatı oldukça rekabetçi olacak. Katlanabilir telefon segmentinde uygun fiyatlı bir alternatif oluşturmayı amaçlayan Samsung, bu yeni modelini yaklaşık 700 dolardan satışa sunacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Galaxy Z Flip 7 modelinin 1.099 dolardan başlaması bekleniyor. Katlanabilir telefonlara ilgi duyan ancak yüksek fiyatlardan dolayı çekimser kalan kullanıcılar için Galaxy Z Flip 7 FE yeni bir seçenek sunuyor.

Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri neler?

Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Z Flip 7 FE, gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alacak. Daha önce Galaxy S24 FE modelinde de kullanılan bu çip, günlük kullanımda yüksek performans vaat ediyor.

Cihazın 8 GB RAM ile geleceği ve Avrupa pazarında bu işlemci ile satışa sunulacağı belirtiliyor. ABD sürümünde farklı bir işlemci seçeneğinin olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Kamera tarafında ise büyük bir yenilik beklenmiyor. Galaxy Z Flip 7 FE, 12 MP ana kamera ve 10 MP ultra geniş açılı lens ile donatılacak. Selfie kamerası ise 10 MP çözünürlüğünde olacak. Bu kamera yapısı, geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Z Flip 5 modeliyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Pil kapasitesi konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, önceki model olan Flip 5’in 3.700 mAh bataryaya sahip olduğu biliniyor. Yeni modelin de benzer bir batarya ile gelmesi bekleniyor.

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