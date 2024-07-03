Samsung, 10 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’nın yanı sıra Galaxy Ring ve Galaxy Watch 7 serisinin de duyurulması bekleniyor. Ancak, yeni ürünlerle ilgili bazı ayrıntılar, sızıntılar ve söylentiler sayesinde şimdiden biliniyor. Son gelen bilgiler, özellikle Galaxy Z Flip 6’nın teknik özelliklerine odaklanıyor.

Galaxy Z Flip 6 tasarımı nasıl olacak?

İhbarcı Evan Blass, Galaxy Z Flip 6’nın detaylı görsellerini ortaya çıkardı ve bu görseller Galaxy Z Flip 6 tasarımını gözler önüne serdi. Görsellerde, Galaxy Z Flip 6 tasarımının selefiyle büyük ölçüde benzer olduğu dikkat çekiyor. Ancak, arka kamera modüllerinin etrafındaki halkaların daha kalın ve belirgin hale geldiği görülüyor. Ayrıca ekran kenarları da aynı kalınlıkta kalmış.

İç kısımlarına baktığımızda, Galaxy Z Flip 6’nın bazı iyileştirmeler sunduğu bildiriliyor. Ishan Agarwal’a göre, Galaxy Z Flip 6, selefiyle aynı 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X paneli kullanacak. Bu ekran, FHD+ çözünürlük (1080 x 2640) ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Kamera kurulumunda da bazı değişiklikler bekleniyor. Arka kamerada, F1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve F2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş kamera yer alacak. Önceki modelde 12MP ana sensör bulunuyordu, dolayısıyla bu alanda bir iyileştirme söz konusu. Ayrıca, ön kameranın 10MP’den 32MP’ye yükseltileceği belirtiliyor.

Performans açısından Galaxy Z Flip 6, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacak. Bu yonga seti, Galaxy S24 Ultra ile aynı olacak ve 12 GB RAM ile 256 GB/512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleri sunacak. Önceki modelde 8 GB RAM bulunuyordu, dolayısıyla burada da bir artış var.

Galaxy Z Flip 6 tasarımı biraz daha kalın olabilir; telefonun kalınlığının 7,4 mm’ye çıkabileceği iddia ediliyor. Bu, daha büyük bir sensör veya biraz daha büyük bir pil nedeniyle olabilir. Telefon, 4000 mAh batarya ile gelecek ve bu, önceki modelden 300 mAh daha yüksek. Ayrıca, aynı 25W şarj hızını koruyacak.

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Sonuç olarak, Galaxy Z Flip 6 tasarımı, selefiyle benzer olsa da, iç kısımlarında ve teknik özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunacak. Bu yeni model, daha iyi kamera, daha güçlü performans ve daha büyük pil gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Galaxy Z Flip 6 tasarımı ve teknik detayları, bu telefonu tercih edecek kullanıcılar için heyecan verici yenilikler sunuyor.