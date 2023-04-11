Samsung ülkemizde ve dünyada çok satan bir teknoloji şirketi. Özellikle Android dünyasında en bilinen marka olmasıyla öne çıkıyor. Bu bağlamda markanın birçok yenilikçi ürünü oluyor. Bunlardan birisi de katlanabilir telefon. Samsung’un Z Fold serisi ile oluşturduğu katlanabilir telefon pazarında birçok marka rekabet ediyor. Ancak hiçbirisi Samsung kadar yol katedebilmiş değil.

Samsung bir süredir Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda katlanabilir akıllı telefon hakkında birkaç haftadır yeni sızıntılar duyuyorduk. Geldiğimiz noktada bugün ise katlanabilir akıllı telefonun kapak ekranı hakkında yeni bilgilere sahibiz. Detaylara bakalım.

DSCC’nin ekran analisti ve CEO’su Ross Young’a göre Galaxy Z Flip 5, 3.8 inç büyüklükte bir kapak ekranına sahip olacak. Bu sızıntıdan önce Sammobile kaynaklı bir sızıntıda kapak ekranının bir önceki nesilden hatırı sayılır bir şekilde büyük olacağı söylenmişti. Yeni sızıntı bunu doğrular nitelikte.

Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı, Oppo Find N2 Flip’in 3,26 inç büyüklüğündeki kapak ekranından daha büyük olacak. Bunun yanı sıra son sızıntılarda kapak ekranının Find N2 Flip’inkine benzer boyutta olduğu söylenen Vivo X Flip’in kapak ekranından da daha büyük olacak gibi görünüyor.

Young, Galaxy Z Flip 5’in panel sevkiyatlarının mayıs ayında, üretiminin ise haziran ayında başlayacağını sözlerine ekledi. Bu, Güney Koreli teknoloji devinin Ağustos ayında Z Flip 5’i piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Bakalım Samsung’un bu hamlesine Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme gibi markalar nasıl tepki verecek?