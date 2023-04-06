Başarılı Galaxy S23 serisi lansmanının ardından Samsung, bir sonraki amiral gemisi telefonları olan katlanabilir cihazlarını bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmana birkaç aydan fazla bir süre kalması beklenirken, yaklaşan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 hakkında daha fazla detayın ortaya çıktığını görüyoruz. Son olarak cihazlarda sunulacak renk seçenekleri ortaya çıktı!

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 Capcanlı Renklerle Geliyor!

En son bilgiler “Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları” Başkanı Ross Young’ın Twitter hesabından geldi. Young, Galaxy Z Fold 5’in muhtemelen Bej, Siyah ve Açık Mavi renk seçenekleriyle geleceğini belirtiyor. Galaxy Z Flip 5 içinse Bej, Gri, Açık Yeşil ve Açık Pembe renk seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor. Young ayrıca Samsung’un her renk için modaya uygun isimleri tercih edeceğini söylüyor.

Açık Mavi renk seçeneği Galaxy Z Fold 5 için yeni bir renk seçeneği olabilir. Zira halihazırda satışta olan Galaxy Z Fold 4 Gri Yeşil, Fantom Siyahı ve Bej renk seçenekleriyle gelmişti.

Galaxy Z Flip 4 ise geçen yıl Bora Moru, Grafit, Pembe Altın ve Mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü. Ross’a göre, bu yıl Açık Yeşil ve Bej gibi birkaç farklı renk seçeneği görebiliriz. Yeni renk seçeneklerine ek olarak analistler, Samsung’un internet sitesine özel olan bazı özel renk seçeneklerinin de düşük hacimlerde satışa sunulabileceğini söylüyor.

Samsung’un bu yıl Galaxy katlanabilir cihazları için hangi renkleri tercih edeceğini görmek heyecan verici olacak. Samsung, canlı renk seçenekleriyle Vivo ve Huawei gibi güçlü rakiplerinin üstünde kurduğu baskıyı biraz olsun hafifletmek istiyor. Ancak sadece renk seçeneklerinin ayırıcı bir kriter olmadığını söylemek mümkün. Samsung tasarım konusunda da önemli değişiklikler yapmak istiyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre, Galaxy Z Fold 5 yaklaşık 250 gram ağırlığında olacak. Hatırlatmak gerekirse, daha önceki sızıntı haberleri de yeni cihazın daha hafif olacağını söylüyordu. Bu da cihazın selefinden tam olarak 13 gram daha hafif olduğunu gösteriyor, ki bu da ağırlıkta gözle görülür bir düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca Z Fold 5’in selefinden tam 1 milimetre daha ince olacağı söyleniyor ki bu da muhtemelen yeni modelde kullanılan modern menteşe tasarımından kaynaklanıyor. Hatırlatmak gerekirse, Z Fold 4 katlanmış haldeyken 15.8 mm kalınlığa ulaşıyordu. Z Fold 5 ise 14.8 mm kalınlığa sahip olacak.

Daha önceki söylentilere ek olarak, Samsung’un en iyi katlanabilir telefonlarında kötü şöhretli katlanma yeri çizgisine neden olan menteşenin yeniden tasarlandığına dair bilgiler de var. Rapora göre, bu yeni menteşe, ağırlık azaltımının büyük kısmını oluşturacak ve geçen yılın zaten azaltılmış menteşe boyutundan daha küçük ve daha hafif olacak.

Bakalım bunlar Samsung’u katlanabilir telefon yarışında Huaewei ve Vivo gibi güçlü rakiplerinden ayırabilecek mi? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni renkleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!