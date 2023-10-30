Samsung, 20 yıl önce, yani 2003 yılında piyasaya sürülen klasik tasarımlı SGH-E700 telefonundan esinlenerek, sınırlı sayıda ürettiği Galaxy Z Flip 5 Retro Edition modelini duyurdu. Bu model, Samsung’un yerleşik antene sahip ilk telefonu olma özelliği taşıyor.
Galaxy Z Flip5 Retro, SGH-E700’nun çivit mavisi ve gümüş renklerinin birleşimiyle, 2000’lerin piksel grafiklerinin modern bir UX tasarımıyla buluştuğu, esnek ekranda şehir manzarasını canlandıran özel bir animasyon gibi çeşitli dikkat çekici özellikleri sunuyor. Bu tasarım, nostalji sevenler için mükemmel bir seçenek.
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Ayrıca, bu özel telefon, Samsung’un tarihindeki farklı dönemlere ait logoları içeren üç Flipsuit kartı, bir Flipsuit kılıfı ve ürünü koleksiyon değeri katan benzersiz bir seri numarasına sahip bir koleksiyoncu kartı içeren özel bir paketle birlikte geliyor.
Samsung Galaxy Z Flip5 Retro, 512 GB depolama kapasitesine sahip modeli için 1.599.400 won (1.182 ABD Doları) fiyatla satışa sunulacak. Ürün, 1 Kasım’dan itibaren Kore, İngiltere, Almanya, İspanya ve Avustralya’da, ardından 2 Kasım’dan itibaren Fransa’da sınırlı sayıda ve sadece Samsung’un resmi web sitesi Samsung.com aracılığıyla satışa sunulacak. Türkiye pazarına bu ürünün gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
İçindekiler
Galaxy Z Flip 5 Retro Edition Özellikleri
- Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21,9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi,
- Kapak Ekranı: 3,4 inç (720 x 748 piksel) Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması
- SoC: Adreno 740 GPU ile Galaxy 4nm Mobil Platform için 3,36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
- RAM/ROM: 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 8 GB LPDDR5X RAM
- Arka kamera: Çift Kamera, 12 MP Geniş (f/1,8, 1,8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2,2, 123° 1,12 μm); Video: 4K 60 fps’ye kadar
- Ön kamera: f/2,2 diyafram açıklığına sahip 10 MP
- Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS
- Suya dayanıklı (IPX8)
- Ses : USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Açık: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm
- Ağırlık: 187 gram
- Pil: 25W hızlı şarj, 15W Qi kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare ters kablosuz şarj ile 3700mAh pil