Akıllı telefonlar, göze çarpmayan ekran altı kamera teknolojisine geçmek ve çentiklerden kurtulmak için uzun süre uğraştı. Ancak bu konuda halen ciddi bir atılım yapılabilmiş değil. Bununla birlikte, ilk Samsung Galaxy Flip’te gördüğümüz gibi, bir ekranı tümden gizlemek biraz daha kolay. İddialara göre, Güney Koreli marka yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 5’te de bu illüzyonu yeniden yaratmaya çalışıyor. Galaxy Z Flip 5 kapak ekranını gizleyebilecek! Peki nasıl? İşte cevabı.

Galaxy Z Flip 5 Devasa Kapak Ekranını Yok Edebilecek!

Galaxy Z Flip 5 hakkında şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre, kapak ekranının mevcut nesil modelden daha büyük olacağı açık. Neredeyse kare şeklinde olan bu ekran, kameranın kenarlarına da taşarak klasör benzeri bir görünüme sahip olacak.

Bununla birlikte, spekülasyonların çoğu bunun, telefonun renginden bağımsız olarak siyah panellerle çevreleneceği için ekran kapandığında görünmez hale gelen, tipik bir OLED ekran olacağını gösteriyordu. Yeni gelen bilgiler ise bu ekranda renkli OLED ekran kullanılarak ilginç bir illüzyona yer verileceğini gösteriyor.

Twitter’daki ortaya çıkan bir sızıntı, Samsung’un Galaxy Z Flip 5’in dev kapak ekranını, arka kapak rengi telefonun gövde renginde olsa bile gizleyebileceğini söylüyor. Yani, mor renkli bir Z Flip 5’in kapak ekranı kapatıldığında mor görünebilecek. Elbette renk tonunu tam olarak eşleştirmek neredeyse imkansız olacaktır. Ancak Samsung’un mühendislik becerisi buna yeterince yaklaşabilir.

Samsung’un neden kapak ekranını telefon gövdesiyle renk eşleştirmesi yapmaya çalıştığı oldukça bariz. Öyle ki, ekran panelinin telefonun üst yarısında büyük bir yer kaplamasıyla, alt yarı panel ve yanlar müşterinin tercih ettiği renkteki tek parçalar olacaktır. Bu da telefonun renk tercihini neredeyse görünmez hale getiren ve müşteriler tarafından pek hoş karşılanmayacak bir şey. Üst yarının renk uyumlu olması, alışılmadık klasör tarzı çentiği gizlerken telefonun daha iyi görünmesini sağlayabilir.

Samsung daha önce de OLED ekranları bu şekilde renklendirmişti ancak bu dört nesil önceydi. Dahası, şu ana kadar gördüğümüz tüm görseller Koreli markanın alıştığımız gibi geleneksel bir siyah OLED kullanacağını gösteriyor. Bu olasılık karşısında heyecanlanmadan önce resmi tanıtımı ya da daha fazla sızıntıyı beklememiz gerekebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Flip 5 sizce nasıl bir kapak ekranıyla gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!