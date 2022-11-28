Samsung, geçtiğimiz günlerde Çin pazarı için Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Limited Edition modelini duyurmuştu. Şimdi ise katlanabilir telefonun özel sürüm varyantı bölgede resmi olarak satışa sunuldu.

Kısa bir süre önce, Güney Koreli teknoloji devi kendi ülkesinde Galaxy Z Fold 4 Genshin Impact Edition’ı duyurmuştu. Şirket şimdi, Fransız lüks moda markasıyla iş birliğini içeren Galaxy Z Flip 4’ün yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Bu Galaxy Z Flip 4, mat beyaz kaplamalı ve Maison Margiela logosu taşıyan yeni bir tasarıma sahip. Marka, yeni özel üretim modelin yanı sıra birkaç aksesuar da sunuyor.

İkiye ayrılan kasadan biri, Maison Margiela’nın sayısal kodlamasına sahip bir halka eki, diğeri ise elle boyanmış deri kanvas içeriyor. Bu aksesuarların yanı sıra Samsung, cihazın dahili donanımına göz atmamızı sağlayan duvar kağıtları için bir X ışını görüşü sunan benzersiz bir UI tasarımı da sunacak. Ayrıca özel uygulama simgeleri de mevcut. Kaputun altında cihaz, temel Galaxy Z Flip 4 gibi 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile aynı Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapıyor.

Şimdi, şirket resmi olarak 12.799 Çin Yuanı (yaklaşık 1.777 Amerikan Doları) fiyat etiketini açıkladı. Buna karşılık, aynı depolama yapılandırmasına sahip Galaxy Z Fold 4 versiyonu Çin pazarında genellikle 8.499 Çin Yuanı civarında.