Akıllı telefon pazarında onuncu yılını kutlayan teknoloji devi, kullanıcılarının karşısına oldukça anlamlı ve sınırlı sayıda üretilen bir cihazla çıktı. Standart renk seçeneklerinin dışına çıkarak sanatsal bir dokunuşla tasarlanan bu yeni model, şimdiden teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Japonya pazarına özel olarak hazırlanan bu sanatsal Google Pixel 10a bizlere neler sunuyor?

Özel tasarım Google Pixel 10a neler vadediyor

Sadece belirli bir bölge için piyasaya sürülen Google Pixel 10a, engelli sanatçıları destekleyen Japon yaratıcı grup Heralbony iş birliğiyle hayata geçirildi. Serinin küresel pazar için üretilen standart renklerinden farklı olarak, bu özel cihaza oldukça derin ve koyu bir lacivert tonu hakim. Japoncada bireysellik anlamına gelen Isai Blue adını taşıyan bu versiyon, adının hakkını vererek tamamen kişiselleştirilmiş bir sanatsal deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Cihazın donanım tarafına baktığımızda, sistemin kalbinde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer aldığını görüyoruz. Orta segment bir telefon için oldukça yeterli olan bu RAM kapasitesi, arka planda çalışan çok sayıda uygulamanın telefonu yormadan, son derece akıcı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve büyük boyutlu uygulamalar için sunulan geniş depolama alanı, günlük kullanımda hafıza sorunu yaşamak istemeyenler için ideal bir alan yaratıyor.

Yeni Pixel 10a modelinin fiyat etiketi ise diğer standart versiyonlarla birebir aynı tutularak Japonya pazarında 94.900 Yen, yani yaklaşık 593 dolar seviyesinde belirlenmiş durumda. Cihazın teknik özelliklerinin ötesinde sunduğu bu sanatsal estetik, ödenen ücrete donanımdan bağımsız bir manevi değer de katmış oluyor.

Yazılım uyumu ve kutu içeriği

Bu özel tasarımlı Google Pixel 10a versiyonu yalnızca dış görünüşüyle değil, derinlemesine entegre edilmiş yazılım özellikleriyle de fark yaratıyor. Cihazın arayüzünde Midori Kudo, Kaoru Iga ve Shigaku Mizukami gibi yetenekli sanatçıların elinden çıkan dokuz farklı özel duvar kağıdı bulunuyor. Akıllı telefonun dinamik tema motoru sayesinde, seçtiğiniz sanat eserindeki baskın renklere göre sistem menüleri ve uygulama simgeleri otomatik olarak renk değiştirerek kusursuz bir görsel bütünlük sunuyor.

Ayrıca cihazın kutu içeriğinden arka yüzeyi tamamen açıkta bırakan mavi bir koruyucu kılıf ve telefonu daha da kişiselleştirmenizi sağlayan özel tasarım çıkartmalar çıkıyor. Küresel pazardaki kullanıcılar için maalesef bu benzersiz modele ulaşmak şimdilik pek mümkün görünmüyor. Markanın sadece Japonya içindeki kullanıcılar için 20 Mayıs itibarıyla sevkiyatına başlayacağı bu ön sipariş süreci, diğer ülkelerdeki teknoloji meraklıları açısından ulaşılmaz bir koleksiyon ürünü hissiyatı yaratıyor diyebiliriz.

Uzun yıllardır farklı bölgelere özel olarak tasarlanan sınırlı sürümler görmeye alışkın olsak da, böylesine anlamlı bir sanatsal iş birliğinin küresel çapta satışa sunulmaması cihazın manevi değerini kendi pazarında çok daha yukarılara taşıyor. Donanım ve sanatın bu şık birleşimi, akıllı telefon dünyasında tek tip tasarımlardan sıkılanlar için harika bir örnek teşkil ediyor.

