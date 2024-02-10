Samsung cephesinin akıllı saat ailesi olan Galaxy Watch, uyku takibi konusunda doğru sonuçlar vermesiyle biliniyordu. Şimdiyse Galaxy Watch uyku takibi konusunda bir adım daha ileri gidiyor. Samsung, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) ABD’deki cihazlarda uyku apnesi algılama özelliğine onay verdiğini duyurdu.

Samsung, Galaxy Watch Uyku Apnesi Tespit Özelliği ile Apple Watch’a Gözdağı Veriyor

Şirket, bu onayın ABD’de alınan ilk onay olduğunu belirtirken, Güney Kore’deki yetkililerin daha önce benzer bir özelliği onayladığını hatırlattı. Artık Samsung akıllı saat modelleri çok daha yetenekli hale gelecek.

Samsung uyku apnesi izleme aracını, bu yılın üçüncü çeyreğinde uyumlu Galaxy Watch giyilebilir cihazlara entegre etmeyi planlıyor. İlginç şekilde Galaxy Watch 7 akıllı saatlerin de çok benzer bir vakitte tanıtılması bekleniyor. Belki yeni seri direkt olarak bu özellikle gelir. Kullanıcılar, bu özelliği Samsung Health uygulaması üzerinden kullanabilecekler.

Bu özellik, 22 yaş ve üzeri herkesin uyku apnesi belirtilerini kontrol etmesine olanak tanıyacak. İki gecelik bir izleme süresi boyunca, orta ila şiddetli obstrüktif uyku apnesi (OSA) belirtilerini arayacak olan bu özellik, kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlayacak.

OSA, Ulusal Uyku Vakfı’na göre ABD’de oldukça yaygın bir durum. Erkeklerin yaklaşık yüzde 25’ini ve kadınların onda birini etkileyen bu durum, uyurken nefes almayı durdurma eğiliminde olan bireyleri etkiliyor. Samsung, bu özelliğin tedavi edilmediği durumlarda kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini belirtiyor ve insanların durumlarını erken teşhis etmelerinin önemini vurguluyor.

Samsung’un bu özelliğiyle, müşterilerinin uyku kalitesini artırmaya yönelik çabaları devam ediyor. Bu tür özelliklerin benzer versiyonları daha önce farklı cihazlarda ortaya çıkmıştı. Örneğin, Withings, 2020 yılında uyku takip matına uyku apnesi tespit özelliği eklemişti. Samsung Galaxy Watch ise bu teknolojiyi bileklerinize getiriyor.

Samsung, sağlık teknolojilerindeki ilerlemeleriyle, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha bilinçli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Uyku apnesi tespit özelliği de bu amaca hizmet eden önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch bu gelişme ile akıllı saat pazarında yeri doldurulamaz bir cihaz olarak kalmaya devam edecek. Haberimize son vermeden önce bu özelliğin ABD ve Kore gibi sınırlı sayıda ülkede kullanılabilir olacağını hatırlatalım. EKG’de olduğu gibi bu özellik için de ülkelerin kendi Sağlık Bakanlığı tarafından onay çıkması gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uyku takibi özelliği yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!