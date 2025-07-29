Akıllı saat piyasasının önde gelen markalarından Samsung’un son gözdesi Galaxy Watch 8, lansmanının ardından beklenmedik bir sorunla gündeme oturdu. Pek çok kullanıcı, cihazın kendi kablosuz şarj aksesuarlarıyla tam uyum sağlayamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor. Bu durum, özellikle Samsung’un Wireless Charger Duo gibi kendi orijinal şarj istasyonlarında yaşanıyor ve tüketiciler arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Galaxy Watch 8 Kullanıcılarından Şarj Uyumsuzluğu Tepkisi!

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, 44 mm Galaxy Watch 8 modelleri, şarj pedleri üzerinde tam olarak düz duramıyor. Bu durumun temelinde, saatin varsayılan kauçuk kayış tasarımının yattığı düşünülüyor. Kayışın keskin kıvrımı, akıllı saatin şarj yüzeyine tam temasını engelleyerek bir boşluk oluşmasına neden oluyor.

Bu tasarım kusuru, yalnızca estetik bir rahatsızlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda şarj verimliliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Kullanıcılar, saatlerinin şarj sürecinin daha yavaş gerçekleştiğini ve hatta bazı durumlarda cihazın ısındığını belirtiyorlar. Premium bir akıllı saatten beklenen kullanıcı deneyiminin bu tür temel bir işlevde aksaması, Samsung’un bu konuya hızla çözüm bulması gerektiği yönündeki beklentileri artırıyor. Galaxy Watch 8 için gelecek güncellemeler ve olası aksesuar adaptasyonları merakla bekleniyor. Teknoloji dünyası, Samsung‘un bu önemli geri bildirimlere nasıl bir yanıt vereceğini yakından takip ediyor.

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Siz Galaxy Watch 8 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.