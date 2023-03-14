Akıllı saat pazarında Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung, yeni akıllı saat serisinde önemli bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Son gelen haberler, firmanın Galaxy Watch 5 serisiyle beraber terkettiği dönen fiziksel çerçeve tasarımının Galaxy Watch 6 modelleriyle küllerinden yeniden doğacağını gösteriyor!

Galaxy Watch Serisinin Alameti Farikası Olmuştu!

Samsung’un Galaxy Watch serisi akıllı saatleriyle özdeşleşen ve kullanıcıların günlük hayatta neredeyse ekrana dokunmadan cihazı kontrol etmelerini sağlayan dönebilir fiziksel çerçeve, Galaxy Watch 6 ile beraber yeniden hayata dönüyor.

Hem saatin ekranının köşelerini koruyarak cihaza sağlamlık katan, hem de saati kontrol etmeyi çok daha kolay bir hale getiren dönebilir kadranın Galaxy Watch 6 ile beraber dönmesi oldukça sevindirici. Bunun serinin tüm modellerinde yer alıp almayacağı henüz kesin değil. Ancak bu özelliğin Pro modele özel olmasının beklendiğini söyleyelim.

Firma daha önce de benzer adımlar atmıştı. Galaxy Watch Active modellerinde fiziksel bir çerçeveye yer vermeyen firma, fiziksel çerçeve özelliklerini bu cihazlarda dijital olarak sunmuştu. Ancak aynı dönemde duyurulan Galaxy Watch 3 modelinde fiziksel çerçeve devam ettirilmişti.

Bizler de Samsung’un bir sonraki akıllı saat serisinin sunacaklarını merak ediyoruz. Serinin Pro olmayan modellerinde Google Pixel Watch gibi kavisli bir ekrana yer verilmesi beklenen seriden umutlar yüksek. Samsung’un bu yıl Apple Watch’un pazardaki liderliğini sarsacak bir model çıkarması bekleniyor.

Samsung’un bu yıl bir değişiklik yaparak Active adını verdiği akıllı saatleri geri getireceği ve kavisli ekranı bu modellerde kullanabileceği de söylentiler arasında. Spor aktiviteleriyle ilgilenen kullanıcıları hedefleyen Active serisi kavisli ekranla dönerse büyük ses getirebilir. Ancak Galaxy Watch 6’ların bir bakıma Active modelleri olacağını da önceki serilere bakarak söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce fiziksel çerçevenin dönüşü iyi oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!