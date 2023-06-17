Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını duyuracağı bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği, Temmuz ayı sonunda Güney Kore’de gerçekleştirilecek. Samsung henüz tarihi teyit etmedi ancak söylentiler Seoul Unpacked etkinliğinin 26 Temmuz’da düzenleneceğini gösteriyor. Samsung etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 ile şov yapacak. Geçtiğimiz gün büyük ekranlı Galaxy Z Fold 5 görsellerini sizlerle paylaşmıştık, şimdi de küçük kardeş Galaxy Z Flip 5’e ait görseller sızdırılmış durumda. İşte karşınızda Galaxy Z Flip 5!

Galaxy Z Flip 5 Devasa Kapak Ekranıyla Şov Yapacak!

Ortaya çıkan basın görsellerine göre Galaxy Z Flip 5, büyük kardeşi Galaxy Z Fold 5’in aksine selefinden çok daha farklı bir tasarımla bizleri karşılayabilir. Samsung’un bu yıl özellikle kapak ekranı ve renk seçeneklerinde önemli değişiklikler yapacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 tasarım görseli, kapaklı katlanabilir telefonun kesinlikle önemli bir yükseltme aldığını ortaya koyuyor. Anonim bir kaynak tarafından paylaşılan görsel, katlanabilir telefonun dışarıda, açıldığında arka panelin neredeyse yarısını kaplayan devasa bir kapak ekranına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Samsung, şimdiye kadar Z Flip serisi telefonlarını 1,9 inç boyutlu bir kapak ekranıyla piyasaya sürdü. Yaklaşan Galaxy Z Flip 5 ise çok daha büyük bir ekrana sahip olacak. Söylentilere göre, cihaz 3,4 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. Bu dış ekran, 3,26 inçlik bir ekrana sahip olan OPPO Find N2 Flip’te bulunandan daha büyük olacak.

Motorola Razr 40 Ultra’nın aksine, kapak ekranında arka kamera kurulumu ve LED flaş için kesikler bulunmuyor. Samsung farklı bir yaklaşım kullanıyor ve ekranı hafifçe kavislendirerek çift kamera kurulumuna yer açıyor. Daha büyük ekran, kamera sensörlerinin ve LED flaşın düzeninde bir değişikliğe yol açmış. Öyle ki, bunlar artık yatay olarak yan yana yerleştirilmiş. Eski nesilde kameralar dikey konumlandırılmıştı.

Görsel aynı zamanda daha büyük kapak ekranının bazı kullanım alanlarını da gösteriyor. Arka kamerayı kullanarak yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için dış ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, dış ekran müzik çalmayı kontrol etmek için de kullanılabilir. Kısa süre önce yayınlanan bir raporda Google uygulamalarının büyük kapak ekranı için optimize edildiği iddia edilmişti. Elbette, Samsung’un önümüzdeki ay Unpacked etkinliğinde duyuracağı birkaç kullanım durumu daha bekleyebiliriz.

Galaxy Z Flip 5’in teknik özellikleri de sızdırıldı. İşte şimdiye kadar sızdırılanlar:

Katlanabilir ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekran

120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekran Kapak ekranı: 3,4 inç dış ekran.

3,4 inç dış ekran. İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC (3.36GHz tepe saat hızı).

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC (3.36GHz tepe saat hızı). RAM/ Depolama: 8GB, 128GB/ 256GB.

8GB, 128GB/ 256GB. Batarya: 15W veya 25W hızlı şarj, 10W kablosuz şarj özellikli 3700mAh batarya.

15W veya 25W hızlı şarj, 10W kablosuz şarj özellikli 3700mAh batarya. Arka kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera.

12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera. Ön kamera: 12MP

12MP Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1.

Android 13 tabanlı One UI 5.1. Diğer özellikler: Güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı, 5G, çift stereo hoparlör

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