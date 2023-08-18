Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S9 serisini piyasaya sürmüştü. Henüz tabletleri teknoloji marketlerde yeni yeni görürken Samsung şimdi de Tab S9 FE serisi üzerinde çalışıyor. Serinin Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ olmak üzere iki farklı tabletten oluşması bekleniyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy Tab S9 FE+ TDRA sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

TDRA sertifikasına göre Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ Birleşik Arap Emirliklerinde satışa sunulacak. Galaxy Tab S9 FE, 10.9 inçlik bir ekrana sahipken Galaxy Tab S9 FE Plus, 12.4 inçlik bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

*Solda Galaxy Tab S9 FE, sağda Galaxy Tab S9 FE+

Bundan önceki sızıntılarda tabletin render görüntüleri sızdırılmıştı. Sızıntılara göre arka tarafta tekli bir kamera görünüyor. Kameranın altındaki şerit ise Galaxy Tab S9 FE’nin S-Pen desteğinin bulunacağının habercisi niteliğinde. Ön tarafta ise bizleri biraz kalın çerçeveler karşılıyor. Bu çerçevelerin üst kısmında ise bir adet ön kamera yer alıyor.

Galaxy Tab S9 FE, 10.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Tabletin alt tarafında USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunacak. Onleaks kaynaklı bilgiye göre ise tablet 254,3 x 165,8 x 6,7 mm ölçülerinde olacak.

Kesin olmayan bir bilgiye göre ise Galaxy Tab S9 FE kaputun altında Samsung’un kendi üretmiş olduğu Exynos 1380 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM eşlik edecek.

Bakalım Samsung’un bu hamlesine Çinli teknoloji devleri Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme nasıl cevap verecek.