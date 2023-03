Samsung, bir süredir en yeni One UI sürümü olan One UI 5.1 sürümünün dağıtımına başlamış durumda. İlk olarak amiral gemilerini güncelleyen firma, Android 13 üzerine kurulu en güncel One UI sürümünü şimdi de sevilen tablet modelleri olan Galaxy Tab S7 ve Tab S8 serisine getirdi!

Şubat 2023 Güvenlik Yamasıyla Geldi!

Samsung’un en yeni tablet modelleri olan Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 için yayınlanan ve BWB4 koduna sahip olan güncelleme, Hindistan ve İsviçre ile Fransa’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri için yayınlandı. Güncellemenin yaklaşık 1.9 GB boyuta sahip olduğunu söyleyelim

Galaxy Tab S7 serisi için de yayınlanan güncelleme, bu seride DWB2 koduyla geliyor. Galaxy Tab S7 serisi için güncellemenin erişilebilir olduğu ülkeler ise çok daha fazla. Buna göre, güncelleme Kore, İspanya, İsveç, Almanya, İspanya, Portekiz’in de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde indirilmeye hazır.

Yeni sürümün ayrıca Android’in en güncel güvenlik yaması olan Şubat 2023 güvenlik yamasına sahip olduğunu da belirtelim. Bu sayede cihazlar bilinen güvenlik risklerine karşı çok daha dayanıklı olmuş.

Samsung’un yeni One UI sürümü, yerini aldığı One UI 5.0’a oldukça benziyor. One UI 5.0 gibi Android 13 üzerine kurulu olan yeni işletim sistemi, ufak tefek birkaç tane görsellik ve özellik eklentileri dışında, selefine göre daha rafine olmasıyla öne çıkıyor.

One UI 5.1 sürümü, tabletlere özel bazı yenilikler de içeriyor. Bunlar arasında, gelişmiş çoklu uygulama deniyimi ve hızlandırılmış bölünmüş ekrana geçiş hareketleri bulunuyor. Ayrıca, bölünmüş ekran özelliği etkinleştirildiğinde sık kullandığınız uygulamaları gösteren bir menü de bu sürümle beraber Samsung tabletlere eklenmiş.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un One UI 5.1 sürümünü beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!