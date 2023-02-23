Şu anda dünya genelinde kullanılan üç farklı akıllı telefon yazılımı mevzut. Apple’ın iOS’u, Google’ın Android’i, Huawei’nin HarmonyOS’u. Android her ne kadar Google’ın olsa da özellikle ülkemizde Samsung ile bütünleşmiş vaziyette. Öyle ki insanlar Micro USB demiyor Android şarj cihazı, Samsung şarj cihazı diyor. Samsung’un bu kadar sevilmesinin ve satmasının sebebi ise uzun yıllardır hayatımızda olması.

Bunun yanı sıra Samsung özellikle yazılım tarafında neredeyse sorunsuz bir firma haline geldi. Hızlı ve sorunsuz güncellemeler ile kullanıcılarını memnun eden Samsung geldiğimiz noktada bugün Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy A73 için Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini piyasaya sürdü.

GSM Arena kaynaklı bilgiye göre Galaxy Z Fold 3, F926BXXU3EWB1 / F926BOXM3EWB1 / F926BXXU3EWB1 yazılım sürümleri ile Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesine sahip oldu. Güncelleme 1406,51 MB büyüklükte. Güncelleme Şubat 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Güncelleme şimdilik sadece Avrupa kıtasında mevcut. Yakın tarihlerde diğer bölgelere de gelecektir.

Güncellemeyi alan bir diğer cihaz ise geçen sene A serisinin en baba telefonlarından birisi olan Samsung Galaxy A73. Galaxy A73, A736BXXU3CWB7 yazılım güncellemesi ile Android 13 tabanlı One UI 5.1’e kavuştu.

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Güncelleme Şubat 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy A73 için Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi şimdilik sadece Malezya’da yayınlandı. İlerleyen günlerde diğer bölgelere de gelecektir.

Eğer bu cihazlardan birisine sahipseniz ve güncelleme henüz tarafınıza ulaşmadıysa Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz.