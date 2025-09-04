Galaxy Tab S11 ailesi sonunda resmi olarak tanıtıldı. Peki bu yeni nesil tabletler hangi özelliklerle geliyor? Tab S11 ve Tab S11 Ultra modelleri kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Tasarım, performans ve yapay zeka entegrasyonu bakımından serinin sundukları neler? Türkiye fiyatları sizce makul mü?

Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra özellikleri neler?

Galaxy Tab S11 serisi, Samsung’un mobil cihazlardaki en iddialı hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Serinin merkezinde yer alan One UI 8 arayüzü, yenile S Pen ve entegre edilmiş Galaxy AI teknolojileri, tableti yalnızca bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp üretkenlik odaklı bir cihaza dönüştürüyor.

Koni şeklindeki uç ve ergonomik tasarımıyla güncellenen kalem, çizim ve not alma deneyiminde büyük fark yaratıyor. Ayrıca Drawing Assist ve Writing Assist gibi özellikler, kullanıcıların içerik üretim sürecini kolaylaştırıyor.

Galaxy Tab S11 modeli 11 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemciden alan cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneğiyle sunuluyor.

8.400 mAh bataryası ve 45W hızlı şarj desteği sayesinde günlük kullanımda oldukça dayanıklı bir yapı sunuyor. Kamera tarafında ise 13 MP arka ve 12 MP ön kamerayla temel ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Galaxy Tab S11 Ultra ise 14,6 inç boyutunda devasa bir ekranla geliyor. 2960 x 1848 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve Anti Reflection teknolojisi, özellikle içerik üreticiler için daha net ve parlak bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Sadece 5,1 mm inceliğiyle dikkat çeken model, 11.600 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım vadediyor. 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama desteği, profesyonel kullanıcılar için fazlasıyla yeterli.

Her iki cihazda da Samsung DeX geliştirilmiş durumda. Yeni Genişletme Modu ile dört ayrı masaüstü oluşturulabiliyor ve bu da kullanıcıların aynı anda farklı projelerde çalışmasına imkân tanıyor. Ayrıca Book Cover Keyboard Slim ve Galaxy AI Tuşu sayesinde tabletler adeta taşınabilir bir iş istasyonuna dönüşüyor.

Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra fiyatı ne kadar?

Galaxy Tab S11 serisi, 5 Eylül itibarıyla belirli pazarlarda satışa sunulmaya başlandı. Türkiye’deki fiyatlandırma ise merak edilen bir diğer detay oldu. Açıklanan rakamlara göre Galaxy Tab S11 128 GB modeli 30.999 TL, 256 GB seçeneği ise 33.999 TL’den satışa çıkıyor.

Galaxy Tab S11 Ultra için başlangıç fiyatı 45.999 TL olarak belirlenmiş durumda. 5G destekli sürüm 50.999 TL’den, 1 TB depolama ve 16 GB RAM’e sahip versiyon ise 60.999 TL’den alıcı bulacak. Renk seçenekleri arasında gri ve gümüş tonlarının yer aldığı serinin Türkiye’de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Samsung’un Tab S11 ile sunduğu yapay zeka destekli üretkenlik deneyimi, özellikle öğrenciler ve profesyoneller için büyük kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor. Uygulama desteğinin genişlemesi, tasarım araçlarının çeşitliliği ve güçlenen donanım da bu cihazları rakiplerinden ayırıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tab S11 serisinin Türkiye fiyatları ve sunduğu özellikler sizce beklentileri karşılıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!