Galaxy S25 FE sonunda görücüye çıktı ve Türkiye’deki teknoloji gündemini bir anda hareketlendirdi. Peki S25 FE hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? S25 FE özellikleri kullanıcı beklentilerini karşılayacak mı, yoksa önceki serinin devamı niteliğinde mi kalacak? Türkiye fiyatı merak edilen bu model, “S25 FE fiyatı ne olacak?” sorusuyla da sosyal medyada şimdiden çok konuşulmaya başladı.

Galaxy S25 FE özellikleri neler sunuyor?

Galaxy S25 FE, Samsung’un yeni One UI 8 arayüzü ve yapay zekâ destekli araçlarıyla geliyor. Özellikle Generative Edit, Portrait Studio ve Audio Eraser gibi akıllı düzenleme özellikleri bu modelin en dikkat çeken tarafı.

S25 FE özellikleri arasında 6,7 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Exynos 2400 işlemci öne çıkıyor. 8 GB RAM desteği ve 128 GB’tan 512 GB’a kadar depolama seçenekleri, geniş kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Tasarım tarafında ise Galaxy S25 FE, serinin amiral gemileri olan Galaxy S25 ve S25+ modelleriyle neredeyse aynı çizgilere sahip. 7,4 mm kalınlık ve 190 gram ağırlıkla bugüne kadarki en ince ve hafif FE modeli olma özelliğini taşıyor. Çerçevelerin incelmesi, kamera çıkıntısının küçülmesi ve dört farklı renk seçeneği (Lacivert, Gece Siyahı, Buz Mavisi, Beyaz) tasarımı daha şık hale getiriyor.

Batarya tarafında ise kullanıcıları sevindirecek bir adım atılmış. Galaxy S25 FE artık 4.900 mAh kapasiteye sahip bataryayla geliyor. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sayesinde telefon yalnızca yarım saatte yüzde 69’a kadar dolabiliyor. S25 FE özellikleri arasında kablosuz hızlı şarj ve ters şarj desteği de yer alıyor. Yazılım tarafında Android 16 ve One UI 8 arayüzüyle gelen cihaz, yedi yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak.

Kamera bölümünde 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lensle üçlü arka kamera kurulumu sunuluyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir kamera yer alıyor. Özellikle ProVisual Engine’in sağladığı yapay zekâ desteği ile fotoğraf ve video düzenleme çok daha pratik hale geliyor. Anlık Ağır Çekim ve Auto Trim gibi yeni araçlar, içerik üreticileri için önemli avantajlar sağlayacak.

Galaxy S25 FE fiyatı ne kadar?

Türkiye lansmanında açıklanan en önemli detaylardan biri de Galaxy S25 FE fiyatı oldu. Modelin fiyatı yarın netleşecek, ancak Samsung bu cihazı orta-üst segmentte rekabetçi bir etiketle sunmayı planlıyor. Ayrıca satın alanlara 6 aylık Google AI Pro üyeliği hediye edilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S25 FE beklentilerinizi karşılıyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!