Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, markanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı tabletlerden biri olacak gibi görünüyor. Sızan son görüntülere göre tasarımda yapılan en büyük değişiklik, ön taraftaki çentik yapısında karşımıza çıkıyor. Galaxy Tab S11 Ultra tek gözlü canavar olacak! İşte sebebi!

Galaxy Tab S11 Ultra su damlası çentiğe geçiş yapıyor! Çift ön kameraya elveda!

Tab S8 Ultra’dan beri çift kameranın bulunduğu geniş çentik, son sızan görsellere bakılırsa Galaxy Tab S11 Ultra modeli ile yalnızca tek kameraya sahip su damlası çentik şeklinde daha küçük bir çentikle değiştirilecek. Böylece hem cihazın ön yüzü daha modern görünüyor hem de 14.6 inçlik OLED ekran daha verimli şekilde kullanılabiliyor.

Ekran tarafında çözünürlük yine 2.960 x 1.848 piksel olsa da Samsung’un yeni bir panel kullanması sayesinde daha yüksek parlaklık ve gelişmiş renk doğruluğu bekleniyor. Multimedya deneyimini artıracak bir diğer detay ise arkadaki çift kamera kurulumu. Bu kurulumda geniş ve ultra geniş açı sensörleri bulunuyor, yani kullanıcılar hem fotoğraf hem de video çekimlerinde farklı açılardan yararlanabilecek.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 FE fotoğrafı sızdırıldı! İşte tasarımı!

Performans kısmında ise cihazın kalbinde Dimensity 9400 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Daha önce “9400+” versiyonu bekleniyordu ancak sızıntılar bunun yerine standart 9400 modelinin kullanılacağını ortaya koydu. Bu da pratikte büyük bir kayıp değil, yani günlük kullanımda ya da oyunlarda herhangi bir eksiklik hissedilmeyecek.

Bellek ve depolama seçenekleri açısından da Galaxy Tab S11 Ultra oldukça güçlü. Temel model 12 GB RAM ile gelirken üst seviyede 16 GB RAM seçeneği bulunacak. Depolama kapasitesi ise 1 TB’a kadar çıkıyor. Bu da tableti, hem profesyonel kullanım hem de çoklu görev için oldukça uygun kılıyor.

Yazılım tarafında Android 16 işletim sistemiyle çalışacak olan cihaz, yeni One UI 8 arayüzüyle büyük ekran deneyiminde daha verimli çoklu pencere ve optimizasyonlar sunacak.

İlginizi Çekebilir: S25 One UI 8 çıkış tarihi ortaya çıktı!

Tüm bu güçlü donanıma rağmen tablet yalnızca 5.1 mm kalınlığa sahip olacak. Bu, bir önceki nesle göre daha ince bir gövde demek. İnceliğe rağmen batarya kapasitesi 11.600 mAh’ye çıkarılmış ve bu da uzun süreli kullanım vaat ediyor. Şarj teknolojisi ise 45W hızlı şarj olarak kalmaya devam edecek gibi.

Bu özellikleriyle Tab S11 Ultra, M4 işlemcili iPad Pro serisi için ciddi bir tehdit olacak diyebiliriz. Aynı zamanda MatePad Pro gibi rakipleri de zorlayacak bir cihaz olacağını şimdiden söylemek mümkün. Bu seride bir diğer değişiklik ise Plus modelin aramızdan ayrılacak olması. Gelen son bilgilere göre, bu kez 11 inçlik standart model ve 14.6 inçlik Ultra model dışında üçüncü bir model olmayacak.

Tab S11 Ultra beklenen teknik özellikler

14.6 inç OLED ekran, 2.960 x 1.848 piksel çözünürlük

Su damlası çentikte tek ön kamera

Arka tarafta geniş + ultra geniş açı çift kamera

Dimensity 9400 işlemci

12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri

256 GB’tan 1 TB’a kadar depolama kapasitesi

Android 16 işletim sistemi, One UI 8 arayüzü

11.600 mAh batarya kapasitesi, 45W hızlı şarj desteği

5.1 mm incelikte tasarım

Galaxy Tab S11 Ultra çıkış tarihi

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra’nın Eylül ayı başında düzenlenecek IFA 2025 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Samsung’un aynı etkinlikte Tab S11 ailesinin diğer modellerini de sergilemesi olası görünüyor.

Peki sizce Galaxy Tab S11 Ultra inceliği, daha büyük bataryası ve yeni işlemcisiyle beklentileri karşılar mı? Yoksa önceki modellerin üzerine çok az şey mi koyuyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.