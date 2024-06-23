Daha önceki yazılarımızda Samsung’un Galaxy Tab S10 serisini geliştirdiğinden bahsetmiştik. Artık Android Headlines, sınıfının en iyisi Galaxy Tab S10 Ultra’nın yüksek çözünürlüklü görsellerini elde etti. Henüz tabletlerle ilgili çok fazla sızıntı olmasa da bu renderların görünümü oldukça iyi. Renderlar, Galaxy Tab S10 Ultra tasarımını daha yakından incelememizi sağlıyor.

Galaxy Tab S10 Ultra tasarımı nasıl olacak?

Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik geniş ekran boyutuyla 2023 yılında piyasaya sürülmüştü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra’nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Tabletlere ilişkin bilinen diğer bilgiler ise şunlar oldu: Sızan model numaraları, One UI testinin başlaması ve Galaxy Tab S10+’ın MediaTek Dimensity 9300 tarafından destekleneceği. Bu, ilk kez bir Samsung amiral gemisi cihazının MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacağı anlamına geliyor.

Bu sadece MediaTek’in Dimensity serisindeki olağanüstü başarısını temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte MediaTek işlemcili daha fazla amiral gemisinin de çıkacağını gösteriyor. Galaxy Tab S10 Ultra’nın işlemcisi henüz bilinmiyor ancak Samsung’un bu cihazda hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hâlâ kararsız olduğu söyleniyor.

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OnLeaks ve AndroidHeadlines ortaklığıyla hazırlanan yüksek çözünürlüklü görseller, Galaxy Tab S10 Ultra tasarımını ortaya koyuyor. Bu görseller bir sonraki amiral gemisi Galaxy Tab S10 Ultra’ya ait. Önceki nesil Galaxy Tab S9 Ultra ile olan benzerliği oldukça belirgin. Boyut açısından her iki cihaz da temelde benzerdir. Galaxy Tab S10 Ultra tasarımında, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutlarıyla 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra’dan çok da farklı değil. Galaxy Tab S10 Ultra tasarımı, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.