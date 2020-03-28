Samsung Galaxy M11 tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung‘un popüler orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy M yeni üyesi ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Galaxy M11 adıyla piyasaya çıkacak cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı.

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İşte karşınızda Galaxy M11!

Samsung Galaxy M11 orta seviye cihaz kategorisinin yeni yarışmacısı olarak bizleri karşılamakta. YTECHB isimli internet sitesinin ulaştığı sızıntı görseller ile cihazın tasarımı ortaya çıktı. 6.4 inç ekranla bizleri karşılayan cihaz ön tarafta delikli ekran ile günümüz cihazlarına yakın bir görüntü vermiş. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak cihazın arka tarafında üç kamera ve bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta.

Galaxy M11 hakkında ortaya çıkan sızıntılar arasında tasarım dışında teknik özellikler de yer aldı. Tam olarak modeline ulaşılamayan cihazın 1.8 GHz değerine sahip bir işlemciye sahip olacağı aktarıldı. Cihazın 3/4 GB’lık RAM ve 32/64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Kamera kısmında ise arka tarafta daha önceden belirttiğimiz üzere üç kamera bulunmakta. Bunlar sırasıyla, 13 MP‘lik ana kamera, 5 MP‘lik ultra geniş açı ve 2MP‘lik derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Ön tarafta ise delikli ekran içerisinde tek bir kamera bulunurken, bu kamera da 8 MP değerini almakta. Ayrıca cihazın 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. USB-C ile bizleri karşılayan cihaz çıkışını Android 10 ve OneUI 2.0 ile yapacak. Ayrıca cihazın 3.5 mm‘lik bir kulaklık girişinin de olacağı gelen bilgiler arasında. Ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy M11 teknik özellik ve tasarımsal olarak günümüz orta ve giriş seviye telefonlar ile rekabet edebilecek durumda mı değil mi ancak çıkınca görebileceğiz.