Galaxy S9 serisi ilk ayda 8 milyondan fazla gönderildi

Canalys adlı analiz firmasının çıkarttığı verilere göre S9 ve S9+’tan oluşan Galaxy S9 serisi için satışa çıktığı ay 8 milyon adet gönderim yapılmış.

Galaxy S9 serisi S8’i yıl sonunda geçebilir

Firmanın yorumlamasında ise yeni seri halefine nazaran daha fazla pazarda boy gösterse de Galaxy S8 başarısını hala yakalayamdı. Satışa çıktığı ilk 30 günde toplamda 8 milyon adet Galaxy S9 ve S9+ gönderimi yapan firma bu rakam ile S8’in ilk ay başarısını gönderim bazında yakalamış oldu. Bu 8 milyon ürünün yanında 2.8 milyon adet ürün ABD’li tüketiciler için ayrılırken 1 milyon ürün de Güney Kore’ye ayrılmış. Öte yandan her iki cihazdan çift kameralı S9+’în gelir bazında firmaya daha çok katkı sağladığı da raporda belirtilenler arasında.

2016 martında çıkan S7 serisi ile ilk ay 9 milyon, yılda toplam 48 milyon cihaz gönderimi yapan Samsung S8’de bu rakamı yakalayamayarak 41 milyon’da kalmıştı. İlk ayda 8 milyon adede ulaşan S9 gönderimleri için ise analizcilerin düşüncesi sene sonunda rakamın toplamda 45 milyon adede ulaşacağı. Yine S7’nin rakamı altında kalan S9 için öte yandan dünyanın pek çok yerinde indirimlere de gilidiyor. Dolayısı ile yeni amiral gemilernden elde edilecek kâr da düşmüş oluyor. Lakin bu gelecekteki Samsung’un derdi. Şu anda Güney koreli firma 30 günde 8 milyon gönderimden gayet memnun.