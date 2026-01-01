Bugatti Tourbillon, Chiron’un ardından markanın yeni dönemini temsil eden en iddialı model olarak sahneye çıkmış durumda. Ancak son kış testlerinden gelen görüntüler, bu hiper otomobilin yalnızca pistte değil, gerçek dünya koşullarında da sınandığını net biçimde ortaya koydu. İşte Bugatti Tourbillon kara saplanma görüntüleri!

Bugatti Tourbillon kış testlerinde kara saplandı!

Bugatti Tourbillon, kış testleri sırasında Hırvatistan’ın Zagreb bölgesinde yoğun kar birikintisinin bulunduğu bir alanda ilerlerken kara saplandı. Yüksek teknolojiye ve gelişmiş çekiş sistemlerine sahip olmasına rağmen araç, bulunduğu noktadan kendi gücüyle çıkamadı. Test ekibinin kürekle müdahale etmesi, hiper otomobilin geliştirme sürecinde ne kadar gerçekçi senaryoların ele alındığını gösterdi.

Tourbillon, teknik anlamda markanın bugüne kadar ürettiği en karmaşık otomobillerden biri olarak öne çıkıyor. Modelde yer alan 8.3 litrelik atmosferik V16 motor, üç adet elektrik motoruyla destekleniyor ve toplamda yaklaşık 1.800 beygir güç üretiyor. Kağıt üzerinde olağanüstü görünen bu performans verileri, karlı ve kaygan zeminlerde her zaman belirleyici olamayabiliyor.

Tourbillon’un bu şartlarda test edilmesi tesadüf değil. Marka, daha önce sıcak çöl koşullarında gerçekleştirdiği dayanıklılık testlerinin ardından, şimdi de soğuk hava ve düşük tutunma senaryolarını masaya yatırmış durumda. Bu tür testler; çekiş kontrol sistemleri, elektrik motorlarının tork dağılımı ve sürüş yazılımları açısından kritik veriler sağlıyor.

Bugatti Tourbillon 2026 yılında üretime geçmesi planlanıyor ve bu süreçte her detayın kusursuz hâle getirilmesi hedefleniyor. Yaşanan bu olay, bir zayıflık olarak değil; aksine mühendislik geliştirmelerinin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hiper otomobil dünyasında bu seviyedeki araçların sınır koşullarda test edilmesi, son kullanıcıya ulaşmadan önce karşılaşılabilecek risklerin minimize edilmesini sağlıyor.

