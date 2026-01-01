iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, henüz piyasadaki yerini yeni almışken bu kez performans ya da kamera değil, hoparlör davranışlarıyla gündeme geldi. Son günlerde kullanıcı paylaşımlarında öne çıkan bu detay, özellikle şarj esnasında fark edilen bir sesle ilişkilendiriliyor. Peki iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max şarjdayken ses çıkarıyor sorununun iç yüzü ne?

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max şarjdayken ses çıkarıyor iddiası ortaya atıldı!

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max kullanıcılarının aktardıklarına göre, cihazlar şarjdayken hoparlörlerden hafif bir statik, cızırtı ya da eski radyo benzeri bir ses duyulabiliyor. Bu durum bazı kullanıcılar için yalnızca ses seviyesi düşürüldüğünde fark edilirken, bazıları herhangi bir medya oynatılmasa bile bu sesi duyabildiğini belirtiyor. İddialara göre sorun, özellikle şarj esnasında daha belirgin hâle geliyor.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max için yapılan paylaşımlarda, farklı şarj adaptörleri kullanıldığında da benzer sonuçların alındığı ifade ediliyor. Orijinal adaptörler, üçüncü parti çözümler ve hatta MagSafe şarj sırasında bile bu sesin tamamen kaybolmadığı söyleniyor. MagSafe kullanıldığında sesin daha düşük seviyede olduğu iddia edilse de, tamamen ortadan kalkmadığı aktarılıyor.

iPhone 17 Pro tarafında dikkat çeken bir başka detay ise cihaz şarjdan çıkarıldığında sesin kesilmesi. Bu durum, kullanıcıları donanımsal bir arızadan ziyade güç yönetimi veya yazılımsal bir etkileşim ihtimali üzerinde düşünmeye yöneltiyor. Bazı kullanıcılar, ekran kaydırma sırasında dahi hafif bir çıtırtı duyduklarını ve bunun yalnızca şarjdayken ortaya çıktığını söylüyor.

17 Pro Max sahipleri arasında cihaz değişimi yapanlar da bulunuyor. Ancak aktarılanlara göre, yeni cihazlarda da aynı durumun yaşanması ihtimali kafaları karıştırıyor. Reddit ve forum paylaşımlarında, konunun Apple destek ekiplerine iletildiği ve mühendislik birimlerine aktarıldığı öne sürülüyor. Şu ana kadar yayımlanan iOS güncellemelerinin bu davranışı tamamen ortadan kaldırmadığı da iddialar arasında.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max için dile getirilen bu sesin oldukça düşük seviyede olması, herkes tarafından fark edilmemesine neden oluyor. Bu da durumun yaygın mı yoksa belirli bir kullanıcı grubunu mu etkilediği sorusunu gündeme getiriyor. Türkiye özelinde bakıldığında ise kullanıcıların yetkili servis yerine yazılım güncellemelerini beklemeyi tercih ettiği görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde konuşulan bu hoparlör iddiaları sizce yazılımsal bir detay mı yoksa daha kapsamlı bir sorun mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!