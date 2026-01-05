Ülkemizde 20.000 TL – 30.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

20.000 TL Altı Telefonlar (Ocak 2026): https://youtu.be/DEA1ackTkKY

20.000 – 30.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK2026)

POCO X7 Pro

Samsung Galaxy A56 5G

POCO F6

Vivo V60 Lite 5G

HONOR 400

POCO F7

Samsung Galaxy S24 FE

