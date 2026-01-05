Ülkemizde 20.000 TL – 30.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
20.000 TL Altı Telefonlar (Ocak 2026): https://youtu.be/DEA1ackTkKY
20.000 – 30.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK2026)
POCO X7 Pro
Samsung Galaxy A56 5G
POCO F6
Vivo V60 Lite 5G
HONOR 400
POCO F7
Samsung Galaxy S24 FE
Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
#Telefonlar #AndroidTelefonlar #30000TLTelefonlar