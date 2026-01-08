Amerika’nın teknoloji merkezi Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında da ASUS standını adım adım geziyoruz! Bu videoda ASUS’un en yeni ve en iddialı ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulduk. Çift ekranlı tasarımıyla dikkat çeken Zenbook DUO, içerik üreticilerine özel ProArt serisi, iş dünyasına yönelik ExpertBook modelleri ve çok daha fazlası bu videoda sizleri bekliyor.

Ayrıca ASUS’un en yeni işlemcilerle güçlendirilmiş dizüstü bilgisayarlarını, yenilenen tasarımlarını ve performans odaklı çözümlerini fuar atmosferinde detaylarıyla ele alıyoruz. Eğer en güncel ASUS ürünlerini, ilk izlenimlerle birlikte görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler!

#ASUS #ASUSZenbookDUO #CES2026