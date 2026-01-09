Apple, her yıl yeni bir ana sürüm yayınlayarak kullanıcılarını güncel özelliklerle buluşturuyor. Ancak son raporlar, iOS 26 sürümünün beklenenden daha yavaş bir başlangıç yaptığını işaret ediyor. Peki, güncel iOS 26 kullanım oranı gerçekten söylendiği kadar düşük mü?

iOS 26 kullanım oranı ve güncel veriler

İnternet trafiği ve tarayıcı kullanımlarını analiz eden Statcounter, Ocak 2026 itibarıyla Apple ekosistemindeki son durumu paylaştı. Rapora göre, iOS 26 sürümü yaklaşık dört aydır yayında olmasına rağmen rakiplerinin ve öncellerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Statcounter verilerine göre aktif iPhone kullanıcılarının büyük bir bölümü hala iOS 18 kullanmaya devam ediyor. Özellikle iOS 18.7 sürümü %33,8 gibi ciddi bir kitleye sahipken, iOS 18.6 sürümü de %25,2’lik bir payla dikkat çekiyor. Bu durum, kullanıcıların kararlı sürümlerde kalmayı seçtiğini gösteriyor.

Yeni sürüm tarafında ise rakamlar oldukça mütevazı görünüyor. iOS 26 ailesinin en popüler üyesi olan iOS 26.1 sürümü sadece %10,6 seviyesinde kalmış durumda. Toplamda ise iOS 26 kullanım oranı tüm sürümler toplandığında dahi %16 civarında seyrediyor.

Veriler arasındaki büyük uçurum

Öte yandan, her veri sağlayıcısı aynı tabloyu çizmiyor. TelemetryDeck tarafından paylaşılan veriler, Statcounter raporunun tam aksini iddia ediyor. TelemetryDeck’in analizlerine göre iOS 26 benimsenme oranı %60 seviyelerine kadar çıkmış durumda.

Bu denli büyük bir farkın temel sebebi, servislerin veri toplama yöntemlerinden kaynaklanıyor. Statcounter genel web trafiğini baz alırken, TelemetryDeck daha çok uygulama geliştiricilerinden gelen doğrudan telemetri verilerini kullanıyor. Bu da sonuçların farklı kitlelere hitap etmesine neden oluyor.

Yine de geçmiş yıllarla kıyaslandığında, iOS 26 için heyecanın biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Ocak 2025 döneminde iOS 18 kullanım oranı %60’ın üzerine çoktan çıkmıştı. 2024 yılında ise iOS 17 benzer bir zaman diliminde %50 barajını aşmayı başarmıştı.

Kullanıcılar neden iOS 26’ya geçmiyor?

Kullanıcıların yeni bir işletim sistemine geçmekte tereddüt etmesinin arkasında birkaç temel neden bulunuyor olabilir. Apple’ın resmi kanallardan iOS 26 sürümünün pil ömrünü etkileyebileceğine dair yaptığı uyarılar, kullanıcıların en büyük çekincelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, teknoloji devinin iOS 26 sürümünü Ayarlar menüsünde “önerilen güncelleme” olarak sunmakta gecikmesi de süreci yavaşlatıyor. Birçok kullanıcı, sistem doğrudan bir bildirim göndermediği sürece manuel olarak güncelleme yapmayı tercih etmiyor.

Diğer yandan, Liquid Glass tasarım dili gibi arayüz değişiklikleri de her kullanıcı tarafından aynı heyecanla karşılanmamış olabilir. Apple dünyasında radikal tasarım değişimleri, genellikle bir alışma sürecini beraberinde getiriyor ve kullanıcılar bu süreci uzaktan izlemeyi seçiyor.

Sonuçları nasıl yorumlarsak yorumlayalım, iOS 26 kullanım oranı Apple’ın bir sonraki hamlesi için belirleyici olacaktır. Şirket muhtemelen yayınlayacağı ara güncellemelerle performansı artırarak kullanıcıları yeni sürüme teşvik etmeye çalışacaktır.

