Galaxy S26 Edge modeliyle ilgili söylentiler teknoloji dünyasını karıştırdı. Peki Samsung neden bu kararı aldı? Galaxy S26 Edge gerçekten iptal mi edildi, yoksa farklı bir strateji mi izleniyor? Teknoloji meraklıları, bu gelişmenin arkasındaki sebepleri ve markanın gelecek planlarını merak ediyor. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Galaxy S26 Edge yerini kime bırakacak?

Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S26 Edge modelini rafa kaldırarak şaşırtıcı bir karar aldı. Şirket, serinin orta segmentinde artık S26 Plus modeline odaklanıyor. Bu değişikliğin temel nedeni ise, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy S25 Edge’in beklenenden düşük satış performansı oldu. 200 MP’lik kamerası, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve tasarımıyla öne çıkan cihaz, ilgi toplasa da satış grafiği Samsung’un hedeflerini karşılayamadı.

Güney Kore merkezli kaynaklara göre yeni Galaxy S26 serisi, artık üç modelden oluşacak: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra. Bu adım, markanın “ince amiral gemisi” stratejisini tamamen askıya aldığını gösteriyor. Sektör analistleri, S26 Edge iptaliyle birlikte bazı üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde gecikmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Şirketin tasarım ekibi ise yeni modellerde daha dengeli bir estetik anlayış benimsiyor. Sızan görsellere göre Galaxy S26 Plus, daha yuvarlatılmış kenarlara ve sadeleştirilmiş bir kamera tasarımına sahip olacak. Ekran çerçeveleri inceltilirken, arka panelde daha mat bir yüzey kullanılması planlanıyor. Bu hamle, Samsung’un premium segmentte Apple ile rekabetini sürdürme isteğini yansıtıyor.

Diğer taraftan, Galaxy S26 Ultra için hazırlıkların sorunsuz ilerlediği ve Samsung’un bu modelde performans odaklı iyileştirmelere yoğunlaştığı belirtiliyor. Özellikle gelişmiş yapay zekâ özellikleri, düşük güç tüketimi ve yeni nesil kamera sensörleriyle Galaxy S26 ailesinin dikkat çekmesi bekleniyor. Ancak Galaxy S26 Edge iptali, “Edge” markasının sonu anlamına gelebilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? S26 Edge modelinin iptali sizce doğru bir karar mı? Samsung’un yeni Galaxy S26 serisinde uyguladığı bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!