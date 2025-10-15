Samsung, 21 Ekim’de düzenleyeceği özel etkinlikle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirketin, uzun süredir “Project Moohan” kod adıyla anılan yapay zekâ destekli XR gözlüğünü bu etkinlikte tanıtması bekleniyor. Apple’ın Kasım ayında düzenleyeceği yeni tanıtım öncesinde Samsung’un sahneye erken çıkması, teknoloji dünyasında büyük bir stratejik hamle olarak yorumlanıyor. İşte Samsung XR tanıtımı hakkında merak edilenler.

Samsung Android XR ile “AI-native” cihaz dönemi başlıyor

Etkinlik davetinde yer alan bilgilere göre Samsung, Android XR adını verdiği yeni platformu tanıtacak. Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen bu sistem, yapay zekânın merkezde olduğu tamamen yeni bir cihaz kategorisinin temelini oluşturuyor. Şirket, bu platformu “AI-native cihazlar çağı” olarak tanımlıyor.

Yeni XR cihazın, Galaxy AI teknolojileriyle entegre biçimde çalışacağı ve kullanıcılara hem artırılmış hem de sanal gerçeklikte tamamen yeni bir etkileşim biçimi sunacağı belirtiliyor. Samsung, etkinlik için “AI ile dünyayı deneyimlemenin yeni yolu” ifadesini öne çıkarıyor.

Samsung Galaxy XR etkinliği ne zaman?

Etkinlik, 21 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00’da Samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung’un YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Samsung Apple’dan önce etkinlik düzenleyerek ne yapmak istiyor?

Apple’ın Kasım ayında M5 çipli MacBook ve iPad modellerini tanıtması bekleniyor. Ancak bazı analistler, şirketin ters köşe yaparak M5 işlemcili yeni bir Vision Pro sürümü duyurabileceğini de söylüyor. Bu nedenle Samsung’un 21 Ekim tarihini seçmesi, doğrudan Apple’ın olası duyurusundan önce konumlanmak olarak değerlendiriliyor.

Samsung’un XR ürününü Vision Pro’ya rakip konumlandıracağı, cihazın ise “Project Moohan” kod adıyla geliştirilen, Android XR tabanlı ilk ürün olacağı belirtiliyor. Bu hamleyle Samsung, yalnızca mobil değil, karma gerçeklik pazarında da liderliği hedefliyor.

Peki sizce Samsung'un Android XR platformu Vision Pro'ya ciddi bir rakip olabilir mi? Yoksa Apple, M5 çipli yeni cihazlarıyla yeniden sahneyi mi alacak?