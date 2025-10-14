Amazon Prime abonelik ücretine bir kez daha zam geldi. Uzun yıllar boyunca uygun fiyatıyla öne çıkan servis, Türkiye’de art arda yapılan fiyat artışlarıyla gündeme geldi. Son yapılan açıklamaya göre Amazon Prime aboneliği artık aylık 69,90 TL olacak.

Amazon Prime güncel fiyatı ne kadar? İşte yıllara göre karşılaştırma

Şirket kullanıcılarına gönderdiği mail ile Amazon Prime aboneliğinin artık aylık 69,90 TL olacağı bilgisini verdi. 14 Ekim 2025 itibarıyla Prime üyeliğinin fiyatını ayda 69,90 TL olarak güncellenecek.

Fakat mevcut müşteriler için zam bir ay sonra geçerli olacak. Mevcut üyeler için yeni fiyat 17 Kasım 2025’ten sonraki ilk fatura döneminizden itibaren geçerli olacak.

,Amazon Prime, Türkiye pazarına giriş yaptığı dönemden bu yana birkaç kez fiyat güncellemesi yaptı. İşte yıllara göre Türkiye’de Amazon Prime ücretleri:

İlk lansman fiyatı: 7,90 TL

2023 Nisan zammı: 39 TL (yüzde 393 artış)

(yüzde 393 artış) 2025 Nisan zammı: 49,90 TL

2025 Ekim zammı: 69,90 TL (yüzde 40 artış)

Yeni fiyatla birlikte Amazon Prime, hâlâ birçok global servisle kıyaslandığında rekabetçi bir ücret sunmaya devam ediyor. Ancak art arda gelen zamlar, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Amazon’un konuya ilişkin resmi açıklaması şu şekilde:

“Değerli Prime üyesi,

Amazon Prime üyesi olduğunuz için teşekkürler. Sizi, üyeliğinizde yapılacak bir değişiklikle ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

14 Ekim 2025 itibarıyla Prime üyeliğinin fiyatını ayda 69,90 TL olarak güncelliyoruz. Mevcut üyemiz olarak, sizin için yeni fiyat 17 Kasım 2025’ten sonraki ilk fatura döneminizden itibaren geçerli olacaktır. Üyeliğinizle ilgili değişiklik yapmak isterseniz Hesabım>Prime sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Prime üyeliğinizle, limitsiz hızlı ve ücretsiz teslimat, market ürünlerinde ve daha fazlasında Prime’a özel indirimler gibi ayrıcalıklardan faydalanmaya; Prime Video üzerinden ödüllü içerikleri ve yerli yapımları ek bir ücret ödemeden izlemeye devam edebilirsiniz.

Teşekkürler,

Amazon Prime ekibi”

Amazon Prime avantajları neler?

Amazon Prime üyeliği, yalnızca video izleme hizmetiyle değil, alışveriş ve oyun tarafında sunduğu ayrıcalıklarla da dikkat çekiyor.

Aylık 69,90 TL’lik abonelikle birlikte kullanıcılar şu avantajlardan yararlanabiliyor:

Prime Video: Filmler, diziler ve Amazon Originals yapımlarına sınırsız erişim.

Filmler, diziler ve Amazon Originals yapımlarına sınırsız erişim. Prime Gaming: Her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler. (Yakında adı değişecek)

Her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler. (Yakında adı değişecek) Ücretsiz ve hızlı teslimat: Prime logolu ürünlerde aynı gün veya ertesi gün teslimat.

Prime logolu ürünlerde aynı gün veya ertesi gün teslimat. Prime Day ve özel indirimler: Yalnızca Prime üyelerine özel kampanyalar.

Yalnızca Prime üyelerine özel kampanyalar. Prime Music: Reklamsız müzik dinleme ve çevrimdışı erişim imkanı.

Peki siz Amazon Prime fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyatı haklı buluyor musunuz, yoksa fazla mı oldu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.