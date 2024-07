Geçtiğimiz gün Android Headlines sitesinden Erencan Yılmaz tarafından ortaya atılan Galaxy S25 Plus iptal iddiası çürütüldü. Galaxy telefonlar hakkındaki güvenilir bilgileri ile tanıdığımız Galaxy Club cephesinden Galaxy S25 Plus iptal iddiasını çürütecek önemli bilgiler geldi. Samsung S25 Plus iptal iddialarına son nokta koyuldu!

Galaxy S25 Plus İptal mi? Samsung Ortanca Modelden Vazgeçmiyor!

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisi yıllardır aynı düzeni sürdürüyor. Ancak, bu hafta başında ortaya atılan bir söylenti, üç modelden birinin gelecek yıl ortadan kaldırılacağını iddia etti. Android Headlines tarafından yayımlanan raporda, Galaxy S25 Plus iptal oldu iddiası öne sürüldü. Bu raporun dayanağı, Galaxy S25+’ın listelenmediği bir IMEI veritabanıydı, bu da Galaxy S25 Plus iptal edildi düşüncesini doğurdu.

Ancak, GalaxyClub gibi güvenilir kaynaklar, Galaxy S25 Plus iptal haberlerini çürütüyor ve Galaxy S25 Plus modelinin gerçekten de yolda olduğunu belirtiyor. Yayın, Samsung’un kamera planlarıyla ilgili önceki bir raporunda Galaxy S25 Plus modelinden bahsetmişti ve şimdi de Samsung’un bu cihaz üzerinde aktif olarak çalıştığını gösteren bulgular var.

Galaxy S25+‘ın model numarası SM-S936 olacak ve bu model, SM-S931 model numaralı S25 ve SM-S938 model numaralı S25 Ultra arasında yer alacak. Galaxy S25 ve S25 Ultra modelleri IMEI veritabanında görünürken, S25+ modelinin neden listelenmediği henüz net değil. Bazen bazı cihazlar listeye diğer kardeşlerine göre daha sonra eklenebiliyor. Yani Samsung’un bu cihazı henüz veritabanına eklememiş olması, cihazın iptal edildiğine dair kesin bir kanıt değil.

Samsung’un orta seviye modeli atlaması hala olası bir senaryo. Ancak, Galaxy S24+ modelinin bu yıl popülaritesinde önemli bir artış olduğu göz önüne alındığında, Samsung’un bu değişikliği yapması beklenmedik ve garip olurdu. Bu nedenle iddiaların yanlış çıkması çok yüksek ihtimal.

Sonuç olarak, Galaxy S25 Plus iptal söylentileri doğru çıkmayabilir. Samsung, bu modeli geliştiriyor ve tüketicilere sunmayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak resmi açıklamalar, bu konudaki tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

