REDMAGIC, geçen yıl tanıtılan REDMAGIC 9 Pro ve 9 Pro+ modellerinin devamı niteliğindeki en son amiral gemisi oyun telefonu REDMAGIC 9S Pro’yu büyük bir etkinlikle Çin’de duyurdu. Bu yeni model, oyun telefonları dünyasında yeni bir standardı belirlemeyi hedefliyor.

REDMAGIC 9S Pro özellikleri ile PC’lere rakip!

REDMAGIC 9S Pro, Snapdragon 8 Gen 3 Leading versiyonu ile güçlendirilmiş olarak geliyor. Bu güçlü işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak en yoğun oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Telefon, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile donatılmış durumda, bu da kullanıcıların hem yüksek performanslı oyunları hem de büyük boyutlu dosyaları rahatça saklayabilmesini sağlıyor.

REDMAGIC 9S Pro ve REDMAGIC 9S Pro+, 10182 mm² tek katmanlı buhar odası (VC) plakası ve termal direnci azaltarak çekirdek sıcaklığını 19,5°C’ye düşüren yeni don soğutma jeli içeren ICE 13.5 gelişmiş soğutma sistemine sahip. Bu sistem, yoğun oyun seansları sırasında bile telefonun serin kalmasını sağlıyor. Ayrıca, köpekbalığı yüzgeci kanatlı yükseltilmiş 22.000 rpm yüksek hızlı turbofan ile donatılmış olan cihaz, sadece 4 dB’de neredeyse sessiz çalışarak kullanıcıya kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Cihazda, omuz butonları için özel RGB ışıklar bulunuyor ve 2160 Hz PWM+DC karartma özelliğine sahip göz koruma çözümü sunuluyor. Bu özellikler, hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyor.

REDMAGIC 9 Pro serisi, Game Space ile birlikte REDMAGIC 9.5 işletim sistemiyle desteklenen yeni oyun özellikleri ve yapay zeka (AI) özellikleriyle kapsamlı bir şekilde yükseltildi. Bu yükseltmeler, kullanıcıların oyun deneyimini daha da geliştirmek için birçok yenilikçi özellik sunuyor.

Smart Navigator Gaming, popüler oyunlarla ilgili gerçek zamanlı öneriler ve hızlı sorgulamalar için ses-metin girişi kullanma yeteneği sunuyor. Bu, oyuncuların oyun sırasında ihtiyaç duydukları bilgilere hızlıca erişmelerini sağlıyor. Ayrıca, AI Tetikleyici entegrasyonu, tetik koşullarının kullanıcının oyun alışkanlıklarına göre uyarlanmasını sağlayarak sorunsuz otomatik tanımayı mümkün kılıyor.

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Ses Tanıma teknolojisi, mini haritadaki ses logolarını otomatik olarak tanımlamak ve kullanmak için kullanıldı ve oyun içi karar almada yardımcı oldu. Ayrıca, REDMAGIC Moments özelliği, ekran görüntülerinin ve kliplerin otomatik olarak yakalanmasını ve düzenlenmesini, oyun içi önemli anların oyun lobisi için oyun atmosferi görüntülerine otomatik olarak kaydedilmesini ve dönüştürülmesini sağlar. Bu özellik, oyuncuların en heyecan verici anlarını kolayca paylaşmalarını sağlıyor.

Geliştirilen etkileşimli REDMAGIC AI ve markanın maskotu Mora, artık sesle etkinleştirilen uyandırma yetenekleri, alarm kurma ve video ekranının oyun temalı bir haritaya periyodik olarak geçişini sağlıyor. Ayrıca, AI entegrasyonu gelişmiş sahne tanıma özelliği sunarak eşlik eden oyun işlevi doğruluğunda %30’dan fazla artış sağlar. Örneğin, AI asistanı kullanıcılara tüm mermileri kullanmalarını hatırlatarak oyun içinde değerli rehberlik sunabilir.

GameSpace’de bulunan REDMAGIC Cube içerisindeki REDMAGIC 9S Pro ve REDMAGIC 9S Pro+’ın yapay zeka özellikleri arasında; Yapay Zeka Fotoğraf, Yapay Zeka Görüntü Büyütme, Yapay Zeka Duvar Kağıtları, Yapay Zeka Yazma Asistanı, Yapay Zeka özet desteği, Akıllı Yapay Zeka içerik önerileri, Ekran tanıma, Yapay Zeka arama ve Yapay Zeka Ses asistanları yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük yaşamlarını ve oyun deneyimlerini daha verimli ve keyifli hale getiriyor.

REDMAGIC 9S Pro, oyun dünyasında devrim yaratacak özelliklerle donatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Hem donanım hem de yazılım açısından sunduğu yeniliklerle oyun severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Bu telefon, yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.