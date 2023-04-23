Galaxy S23 serisinin heyecanı sürerken, Galaxy S24 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye başlıyor. Kısa süre önce Galaxy S24 Ultra’nın selefine kıyasla daha az sayıda kamera sunabileceği ve iPhone 15’ten çok daha hızlı bir GPU’ya sahip olacağı bildirildi. Son rapor, Samsung’un Galaxy S24 Ultra ile daha iyi pil ömrü sağlamak için bazı otomobil teknolojilerini akıllı telefonlara getireceğini gösteriyor! Samsung vites artırıyor!

Galaxy S24 Ultra Pil Ömrüyle Göz Dolduracak!

Samsung’un Li-Ion bataryaları geliştiren ve üreten ekibi olan Samsung SDI, elektrikli otomobil hücrelerinde kullanılan bir kapasite arttırma teknolojisini Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine uygulamayı planlıyor olabilir. Bu yöntem, daha iyi enerji yoğunluğu için katot ve anot gibi pil bileşenlerini en verimli şekilde istifliyor.

Koreli gazete The Elec tarafından yayınlanan bir rapora göre, pil bileşenlerinin istiflenmesi Galaxy telefonlar için daha yüksek pil kapasitesi sağlayacak. Dahası, bu pil teknolojisinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy S24 Ultra ile yakında uygulanabileceği iddia ediliyor. Galaxy S23 Ultra 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve Samsung yeni elektrikli hücre teknolojisini kullanarak aynı alana %10 daha fazla kapasite ekleyebilir.

Ayrıca Samsung SDI, tüm bataryalar için istifleme yöntemini kullanarak, aynı yöntemi kullanan rakibi LG Energy’ye zorlu bir rekabet yaşatacak. Kaynaklar Samsung’un bu pil teknolojisini geliştirmek için iki Çinli rakibiyle işbirliği yaptığını iddia ediyor.

Güney Koreli pil devi Samsung SDI, Güney Kore’nin Cheonan kentindeki fabrikasında istifleme için gerekli ekipmanı geliştirecek. Raporlar, iki Çinli şirketin Samsung SDI ile daha iyi iletişim kurabilmek için Güney Kore’de ofisler kurduğunu doğruluyor. Ayrıca, iki ortaktan biri olan Shenzhen Yinghe Tech, Tianjin’deki bir fabrikada yeni üretim süreci için bir pilot hat çalıştırdıktan sonra Samsung SDI’ya istifleme ekipmanı tedarik etti.

Samsung’un bu yeni teknolojisi, akıllı telefonlarda bir süredir duraklama döneminde olan pil teknolojilerinin gelişiminde önemli bir adım olabilir ve akıllı telefonların halihazırda en zayıf noktalarından biri olan pil konusunda önemli iyileştirmelere yol açabilir.

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Peki siz bu konudan ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 Ultra pil konusundaki zayıflıkların rafa kaldırıldığı model olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!