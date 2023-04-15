Markalar her yeni nesilde akıllı telefonlarını geliştirmeye odaklanır. Tabii Apple değilse (iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farklara bakınız.) Samsung’dan da bunu bekliyorduk. Ancak S23 serisi yeni yeni hayatımızın bir parçası haline gelirken başlayan S24 sızıntıları bunun tam tersini söylüyor. Detaylara bakalım.

S23 serisi 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılmıştı ve şu anda satışta. Akıllı telefon serisi tüm modellerinde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Bugün ise S24 serisi hakkında birtakım sızıntılar yapıldı.

S24 Series – 4nm Exynos 2400(?)/ 4nm Snapdragon 8 Gen3 – 24/24+ GN3 – Ultra 3x direct telephoto deleted; 3-10x variable folded telephoto added S25 Series – 3nm Exynos 2500 / 3nm Snapdragon 8 Gen4 – GN3 retired – New 200MP with lots of new technology — Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023

Sızıntıya göre S24 ailesinde S23 ailesinde olandan bir adet eksik bir kamera yapılandırması göreceğiz. Galaxy S23 Ultra iki tanesi telefoto kamera olmak üzere toplamda dört adet kameraya sahipti. Bu telefoto lenslerden birisi 3x optik zoom yapabilirken diğeri 10x optik zoom yapabiliyordu. Sızıntıya göre yeni nesil olacak olsan S24 Ultra tek telefoto kameraya sahip olacak. Bu telefoto lens 3x ila 10x arasında zoom yapabilecek. Bu da arka kamera sayısını üçe düşürüyor. Ana kamera lensi olarak ise Samsung’un kendi ürettiği 200 MP çözünürlükte GN3 lens kullanılacak.

Bunların haricinde sızıntıya göre S24 ailesi kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga veya 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Exynos 2400 yonga seti bulunacak.

Sızıntının devamında S25 ailesi hakkında da bilgiler mevcut. Sızıntıya göre S25 ailesinde 3 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti veya 3 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Exynos 2500 yonga seti bulunacak. S25 ailesinde de Samsung’un kendi ürettiği 200 MP çözünürlükte GN3 lens kullanılacak.

Samsung amiral gemisi segmentinde ısrarcı. Bakalım Xiaomi, Vivo, Oppo gibi markalar bunun karşısında ne yapacak?