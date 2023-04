Markalar her yeni nesilde akıllı telefonlarını geliştirmeye odaklanır. Tabii Apple değilse (iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farklara bakınız.) Samsung’dan da bunu bekliyorduk. Ancak S23 serisi yeni yeni hayatımızın bir parçası haline gelirken başlayan S24 sızıntıları bunun tam tersini söylüyor. Detaylara bakalım.

S23 serisi 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılmıştı ve şu anda satışta. Akıllı telefon serisi tüm modellerinde Snapdragon 8 Gen 2 kullanılmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Bugün ise S24 serisi hakkında birtakım sızıntılar yapıldı.

S24 Series

– 4nm Exynos 2400(?)/ 4nm Snapdragon 8 Gen3

– 24/24+ GN3

– Ultra 3x direct telephoto deleted; 3-10x variable folded telephoto added

S25 Series

– 3nm Exynos 2500 / 3nm Snapdragon 8 Gen4

– GN3 retired

– New 200MP with lots of new technology

— Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023