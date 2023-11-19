Ocak 2024’te piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S24 serisi, şimdiden heyecan uyandırıyor. Yaklaşan amiral gemisi modelleri olan temel, Plus ve Ultra sürümleri için üretilen üç ekran koruyucusunun ilk resmi, bugün itibarıyla ortaya çıktı. Önemli tasarım değişiklikler yolda.

Samsung Galaxy S24 Serisi Hızla Yaklaşıyor, İşte İlk Ekran Koruyucu Görüntüleri

Yaklaşan Galaxy S24 serisine yönelik heyecan, her üç cihaz için de ekran koruyucularının görüntülenmesiyle artıyor. Samsung’un, bu kez her üç model için de tamamen düz bir ekrana geri döneceğini söylemek mümkün.

Bunun, Samsung’un amiral gemisi telefonlarını artık kavisli ekranlar olmadan piyasaya süreceği anlamına geldiğini söylemek mümkün. Bu birçok kişi tarafından beklenen bir değişiklikti.

Galaxy S24 Ultra modelinin bile artık düz bir panele sahip olduğu göz önüne alındığında, bu değişiklik bazı kullanıcılar için tercih sebebi olabilir.

Paylaşılan gönderide, Samsung Galaxy S24 serisinin her üç cihazının da ekran koruyucuları yer alıyor. Ayrıca, bu ekran koruyucularının çerçevelere sahip olduğu görülüyor, bu da telefonların düz ekranlar kullanacağını doğruluyor.

Henüz cihazlarla ilgili daha fazla detay bulunmuyor. Ancak, önümüzdeki haftalarda yeni sızıntılar ve bilgilerin gelmesi bekleniyor.

S24 serisi, gelecek yıl Ocak ayında piyasaya sürülecek ve serinin kullanıcılarına daha iyi bir akıllı telefon deneyimi sunacak üretken yapay zeka modeli gibi özelliklerle donatılacağını biliyoruz.

Standart S24 ve S24+, pazara göre değişkenlik göstermekle beraber, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400‘ün bir kombinasyonunu kullanacak. S24 Ultra ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine dayanacak.

Tasarım açısından, daha önce sızdırılan bilgilere göre, yeni telefonların önceki modellere benzemesi bekleniyor. Ancak düz ekran gibi ufak ama beklenen değişiklikleri görmek mümkün.

Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi yaklaştıkça, teknoloji severlerin beklentileri ve heyecanı da artıyor. Bu yeni seri, Samsung’un amiral gemisi modellerinde getirdiği değişikliklerle ve özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni amiral gemileri neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!