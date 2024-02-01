Galaxy S24 navigasyon çubuğu nasıl gizlenir sorusu çok sık soruluyor. Hatırlatmak gerekirse, Samsung cephesi One UI 6.1 yüklü Galaxy S24 serisinde navigasyon hareketleri konusunda büyük bir yeniliğe gitmiş ve bu çubuğu gizleme seçeneğini ortadan kaldırmıştı. Sonunda NavStar Good Lock modülü bunun için bir çözüm sunuyor. Peki Galaxy S24 navigasyon çubuğu gizleme nasıl yapılır? Galaxy S24 navigasyon çubuğu nasıl gizlenir sorusunun cevabı.

Galaxy S24 Navigasyon Çubuğu Nasıl Gizlenir: İşte Galaxy S24 Navigasyon Çubuğu Gizleme Adımları

Galaxy S24 navigasyon çubuğu nasıl gizlenir sorusuna cevap vermeden önce kısaca One UI 6.1 ile nelerin değiştiğini hatırlayalım. Samsung’un Galaxy S24 serisi, Circle To Search gibi özelliklerle dikkat çekiyordu, ancak bu eklemeler navigasyon çubuğu gizleme gibi bazı popüler özelliklerin kaybolmasına neden olmuştu.

Samsung, NavStar Good Lock modülünü güncelleyerek eski özelliklerini geri getiriyor ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Neyse ki NavStar Good Lock modülü Galaxy S24 serisi navigasyon çubuğu gizleme konusunu merak edenlerin imdadına yetişti.

NavStar güncellemesi, bir yeni özelliğin yanı sıra iki eski özelliğin geri getirilmesini sağlıyor. En son eklenen özellik, önceki sayfaya dönmek için kenardan çektiğinizde çıkan ok şeklindeki hareket kolunun rengini ve içindeki okun rengini değiştirebilme imkanı sunuyor. Bu hoş bir dokunuş, ancak geri getirilen diğer iki özellik daha önemli.

Samsung’un kendi navigasyon sistemi, Google’ın Android 10’a hareketle navigasyon özelliğini ekmeden önce ekranın alt kısmına üç çizgi ekleyerek kullanıcıların eski üç düğmeli navigasyon işlevini yerine getirmesini sağlıyordu.

Ancak, bu özellik One UI 6.1’de kaybolmuştu. Ayrıca, Samsung’un uzun zamandır kullanıcılara sunduğu navigasyon çubuğunu gizleme seçeneği de eksikti. Neyse ki, bu özellikler NavStar modülü ile geri gelmiş durumda.

NavStar’ı güncelledikten sonra, Good Lock içinden modülü açarak ekstra hareket ayarlarını etkinleştirebilirsiniz. Ardından, Ayarlar uygulamasını açarak ekran menüsüne erişip gezinme çubuğunu gizleyebilir veya Samsung’un eski navigasyon yöntemlerini yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Galaxy S24 navigasyon çubuğu nasıl gizlenir sorusunun cevabı için şu adımları takip edebilirsiniz:

NavStar’ı güncelledikten sonra, Good Lock içinden modülü açın.

Ekstra hareket ayarlarını etkinleştir seçeneğini açın.

seçeneğini açın. Ayarlar uygulamasını açın, ardından ekran menüsünü açın.

En alta kaydırın, gezinme çubuğu menüsünü açın ve ardından daha fazla seçeneğe dokunun.

Hareket çubuğunu gizlemek için hareket ipucu anahtarını kapatın.

Samsung’un eski hareketlerine geçmek için ekranın üst kısmındaki hareketlere dokunun.

Galaxy S24 navigasyon çubuğu gizleme adımları bu şekildeydi. Artık istediğiniz navigasyon yöntemini seçebilir ve navigasyon çubuğunun görüntülenmesini isteyip istemediğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Ayrıca, Circle to Search özelliği de bunları yaptıkran sonra eskisi gibi çalışmaya devam ediyor. Bunun için navigasyon çubuğunu etkinleştirmeniz yeterli.

Samsung NavStar güncellemesi, kullanıcıların tercihlerine daha fazla saygı göstererek eski ve sevilen özellikleri geri getiriyor ve yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Galaxy S24 navigasyon çubuğu nasıl gizlenir sorusuna da cevap verdik. Galaxy S24 navigasyon çubuğu gizleme adımları oldukça basit diyebiliriz. Sizler de cihazınıza NavStar Good Lock modülünü yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Good Lock hakkında merak ettikleriniz için sizlere özel olarak hazırladığımız Samsung Good Lock rehberimizi de gözden geçirmeyi unutmayın.

İlginizi Çekebilir: Samsung Good Lock nedir? İşte Samsung Good Lock modülleri

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung navigasyon çubuğu gizleme seçeneği herhangi bir ek uygulamaya gerek olmadan direkt sunulmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!