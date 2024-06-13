Samsung Galaxy S24 FE’nin Exynos 2400 işlemcisi kullanacağına dair söylentiler bu yılın başlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise SM-S721B model numarasına sahip telefon, Geekbench’te görüldü ve gerçekten de Exynos 2400 SoC ile geleceğini doğruladı.

Ayrıca, telefonun 8GB RAM’e sahip olacağı da ortaya çıktı. Bu, S23 FE ile aynı RAM kapasitesine sahip olacağı anlamına geliyor, oysa telefonun 12GB RAM ile geleceği söylentileri dolaşıyordu.

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Geekbench 6 benchmark testlerinde telefonun tek çekirdek için 2047 ve çoklu çekirdek için 6289 puan aldığı görüldü. Tek çekirdek puanları, aynı Exynos 2400 çipine sahip S24 ve S24+ ile neredeyse aynı olsa da, çoklu çekirdek puanları biraz daha düşük.

Bunun başlıca nedeni, ana Cortex-X4 çekirdeğinin saat hızının 3.2 GHz’den (S24 ve S24+’ta kullanılan Exynos 2400’de) 3.11 GHz’ye düşürülmesi oluyor.

Diğer özellikler arasında dengeli işlem için 2 x Cortex-A720 çekirdeği 2.90 GHz’de, 3 x Cortex-A720 çekirdeği 2.59 GHz’de ve verimlilik için 4 x Cortex-A520 çekirdeği 1.96 GHz’de çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Xclipse 940 GPU da korunmuş durumda.

Son raporlara göre, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE’de bulunan 50MP Samsung ISOCELL GN3 sensörünü koruyacak. Samsung Galaxy S24 FE’nin 2024 sonu veya 2025 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.