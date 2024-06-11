Apple, bu yılki WWDC 2024 etkinliğinde, ChatGPT destekli yeni teknolojisi Apple yapay zekası “Apple Intelligence”ı ve birçok yeni yapay zeka özelliğini tanıttı. Ancak, bu büyük duyuru akıllı telefon pazarındaki rakiplerinden anında tepkiler aldı. Apple yapay zeka duyurusu sonrası, Samsung, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Apple yapay zekası rakiplerine dalga konusu oldu.

Apple Yapay Zekası Apple Intelligence Samsung’un Dilinde: Tiye Aldı!

Samsung, “‘Apple’ eklemek onu yeni ya da çığır açıcı yapmaz. Yapay zekaya hoş geldiniz” ifadeleriyle, Apple’ın Apple Intelligence teknolojisini hedef aldı. Bu iddialı mesaj, Apple’ın yeniliklerini sorgulayan ilk paylaşım oldu. Apple ana ekran konusunda yapılan “yenilikler” de rakiplerin dilindeydi.

Samsung’un eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. “2010’dan beri simgelerimi istediğim yere taşıyorum… Bu harika değil mi?” mesajıyla, Apple’ın uzun süredir Android cihazlarda var olan özellikleri şimdi duyurmasının altını çizdi. Bu paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Apple yapay zekası ile dalga geçen tek marka Samsung değildi. Akıllı telefon üreticisi Nothing de X platformunda basit ama etkili bir paylaşımda bulundu. Nothing’in bu paylaşımı, Apple’ın yapay zeka dünyasına geç kalmış bir giriş yaptığı yönündeki eleştirileri destekler nitelikteydi.

Adding “Apple” doesn’t make it new or groundbreaking. Welcome to AI 🍎. — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 10, 2024

Nothing, Apple’ın yapay zeka alanındaki girişimini ele alarak, aslında bu özelliklerin Android cihazlarda uzun süredir var olduğunu belirtti. Bu, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı ve diğer markaların da benzer eleştiriler yapmasına yol açtı.

Apple’ın yeni Apple Intelligence teknolojisi, iOS, iPadOS ve macOS ile bu yıl içinde piyasaya sürülecek. Ancak, bu yapay zeka destekli özelliklerin çoğu zaten birçok Android destekli akıllı telefonda bulunuyor. Apple, bu yeni teknoloji ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak dediğimiz gibi, Apple bir yenilik yapmış değil, benzer özellikler zaten Android cihazlar bir süredir var.

Apple CEO’su Tim Cook, bu yeni teknolojiyi tanıtırken, “Sizi anlamalı ve rutininiz, ilişkileriniz, iletişimleriniz ve daha fazlası gibi kişisel bağlamınıza dayanmalıdır. Bu yapay zekanın ötesinde bir şey. Bu kişisel bir zeka. Karşınızda Apple Intelligence” ifadelerini kullandı.

Apple yapay zekası olarak adlandırılan Apple Intelligence ile birlikte, kişisel asistanlar daha akıllı hale gelecek ve kullanıcıların günlük rutinlerine daha iyi uyum sağlayacak. Bu, Apple kullanıcıları için büyük bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu yeniliklerin ne kadar etkili olacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Ayrıca, Eylül ayında duyurulacak olan yeni nesil iPhone 16’da da bu özelliklerin yer alması bekleniyor. Yani, Apple kullanıcılarının bu yeniliklerle tanışmasına sadece birkaç ay kaldı. Apple’ın bu yeni teknolojisi, özellikle kişisel zeka kavramı ile yapay zekaya yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Bu, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştıracak ve kişisel asistanları daha da geliştirecek.

Apple yapay zekası, hem olumlu hem de olumsuz birçok tepki aldı. Bu yeniliklerin gerçekten kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise zamanla ortaya çıkacak.

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