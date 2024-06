Apple, bu yılki WWDC 2024 etkinliğinde, ChatGPT destekli yeni teknolojisi Apple yapay zekası “Apple Intelligence”ı ve birçok yeni yapay zeka özelliğini tanıttı. Ancak, bu büyük duyuru akıllı telefon pazarındaki rakiplerinden anında tepkiler aldı. Apple yapay zeka duyurusu sonrası, Samsung, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Apple yapay zekası rakiplerine dalga konusu oldu.

Samsung, “‘Apple’ eklemek onu yeni ya da çığır açıcı yapmaz. Yapay zekaya hoş geldiniz” ifadeleriyle, Apple’ın Apple Intelligence teknolojisini hedef aldı. Bu iddialı mesaj, Apple’ın yeniliklerini sorgulayan ilk paylaşım oldu. Apple ana ekran konusunda yapılan “yenilikler” de rakiplerin dilindeydi.

Samsung’un eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. “2010’dan beri simgelerimi istediğim yere taşıyorum… Bu harika değil mi?” mesajıyla, Apple’ın uzun süredir Android cihazlarda var olan özellikleri şimdi duyurmasının altını çizdi. Bu paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Apple yapay zekası ile dalga geçen tek marka Samsung değildi. Akıllı telefon üreticisi Nothing de X platformunda basit ama etkili bir paylaşımda bulundu. Nothing’in bu paylaşımı, Apple’ın yapay zeka dünyasına geç kalmış bir giriş yaptığı yönündeki eleştirileri destekler nitelikteydi.

Adding “Apple” doesn’t make it new or groundbreaking. Welcome to AI 🍎.

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 10, 2024